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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:55
Vorlon, они ж ещё летом срезали кешбек.
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MASolomko
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:12
MASolomko написав:
Vorlon, они ж ещё летом срезали кешбек.
Нет, через 2 недели будет первое снижение. Ничего не менялось пока.
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Vorlon
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:39
Vorlon, раньше банк предлагал кешбек до 20 % по некоторым категориям кешбека. Снизили и стало до 10 %.
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MASolomko
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:01
MASolomko написав:
Vorlon, раньше банк предлагал кешбек до 20 % по некоторым категориям кешбека. Снизили и стало до 10 %.
Ещё раз, медленно: интерчендж до этого не снижался. Когда он реально снизится через 2 недели, то это отлично, если у Альфы не будет изменений. Но что будет летом - всё равно вопрос!
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Vorlon
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:39
Сорри, поясните- пополнять пакетку, это что значит? Сначала гасить задолженность? Или если я уже пользовался кредитными в этом месяце- поезд ушел?
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Rack
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:41
Rack написав:
Сорри, поясните- пополнять пакетку, это что значит? Сначала гасить задолженность? Или если я уже пользовался кредитными в этом месяце- поезд ушел?
Забудьте уже про Хамелеон (в этом месяце). Открывайте быстро Вайт - и в Вашем распоряжении ещё 18 дней. Удачи!
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jay2004
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Чет 11 лис, 2021 23:57
gh78
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