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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10045100461004710048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:55

Re: Альфа-Банк

Vorlon, они ж ещё летом срезали кешбек.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:12

  MASolomko написав:Vorlon, они ж ещё летом срезали кешбек.

Нет, через 2 недели будет первое снижение. Ничего не менялось пока.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:39

Re: Альфа-Банк

Vorlon, раньше банк предлагал кешбек до 20 % по некоторым категориям кешбека. Снизили и стало до 10 %.
MASolomko
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Повідомлень: 3944
З нами з: 08.03.18
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:01

  MASolomko написав:Vorlon, раньше банк предлагал кешбек до 20 % по некоторым категориям кешбека. Снизили и стало до 10 %.

Ещё раз, медленно: интерчендж до этого не снижался. Когда он реально снизится через 2 недели, то это отлично, если у Альфы не будет изменений. Но что будет летом - всё равно вопрос!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:39

Сорри, поясните- пополнять пакетку, это что значит? Сначала гасить задолженность? Или если я уже пользовался кредитными в этом месяце- поезд ушел?
Rack
 
Повідомлень: 204
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:41

  Rack написав:Сорри, поясните- пополнять пакетку, это что значит? Сначала гасить задолженность? Или если я уже пользовался кредитными в этом месяце- поезд ушел?


Забудьте уже про Хамелеон (в этом месяце). Открывайте быстро Вайт - и в Вашем распоряжении ещё 18 дней. Удачи!
jay2004
 
Повідомлень: 3031
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