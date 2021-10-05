Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:55
Vorlon, они ж ещё летом срезали кешбек.
MASolomko
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:12
MASolomko написав:
Vorlon, они ж ещё летом срезали кешбек.
Нет, через 2 недели будет первое снижение. Ничего не менялось пока.
Vorlon
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:39
Vorlon, раньше банк предлагал кешбек до 20 % по некоторым категориям кешбека. Снизили и стало до 10 %.
MASolomko
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:01
MASolomko написав:
Vorlon, раньше банк предлагал кешбек до 20 % по некоторым категориям кешбека. Снизили и стало до 10 %.
Ещё раз, медленно: интерчендж до этого не снижался. Когда он реально снизится через 2 недели, то это отлично, если у Альфы не будет изменений. Но что будет летом - всё равно вопрос!
Vorlon
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:39
Сорри, поясните- пополнять пакетку, это что значит? Сначала гасить задолженность? Или если я уже пользовался кредитными в этом месяце- поезд ушел?
Rack
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:41
Rack написав:
Сорри, поясните- пополнять пакетку, это что значит? Сначала гасить задолженность? Или если я уже пользовался кредитными в этом месяце- поезд ушел?
Забудьте уже про Хамелеон (в этом месяце). Открывайте быстро Вайт - и в Вашем распоряжении ещё 18 дней. Удачи!
jay2004
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:10
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а о чем речь идёт на страницах темы? Это насчёт Сенсационного бонуса тут пишут?
_PORT_UA
Повідомлень: 824
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:47
Rack написав:
Сорри, поясните- пополнять пакетку, это что значит?
Дебетові пакети
https://alfabank.ua/packages
Открываете, если их нет, и правильно пополняете для участия в акции "Сенсационный бонус".
MASolomko
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:53
Vorlon написав: MASolomko написав:
Vorlon, они ж ещё летом срезали кешбек.
Нет, через 2 недели будет первое снижение. Ничего не менялось пока.
про інтерчендж - зрозуміло, це 1е зниження
а коли буде 2е? (3є?)
greenozon
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:00
ol_zy написав: mustbe написав: Flamingo написав:
"бесконечный" грейс любой мало мальски подкованный свин может при желании обеспечить по сути на любой кредитке с грейсом больше чем 35 дней (даже на уни от #зеленелайно) - тратя для этого не более 10 минут своего времени в месяц
Нет, не может.
Для этого нужно быть весьма продвинутым свином.
А есть кредитки, по которым бесконечный грейс не доступен даже продвинутым
И на каких не доступен? Я пока таких не встречал.
Ну, для начала - хорошо бы точно определить понятие "бесконечный грейс".
Тогда можно будет говорить более предметно.
Хотя, пожалуй, не нужно )
mustbe
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