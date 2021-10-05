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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10045100461004710048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:55

Re: Альфа-Банк

Vorlon, они ж ещё летом срезали кешбек.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:12

  MASolomko написав:Vorlon, они ж ещё летом срезали кешбек.

Нет, через 2 недели будет первое снижение. Ничего не менялось пока.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:39

Re: Альфа-Банк

Vorlon, раньше банк предлагал кешбек до 20 % по некоторым категориям кешбека. Снизили и стало до 10 %.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:01

  MASolomko написав:Vorlon, раньше банк предлагал кешбек до 20 % по некоторым категориям кешбека. Снизили и стало до 10 %.

Ещё раз, медленно: интерчендж до этого не снижался. Когда он реально снизится через 2 недели, то это отлично, если у Альфы не будет изменений. Но что будет летом - всё равно вопрос!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:39

Сорри, поясните- пополнять пакетку, это что значит? Сначала гасить задолженность? Или если я уже пользовался кредитными в этом месяце- поезд ушел?
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:41

  Rack написав:Сорри, поясните- пополнять пакетку, это что значит? Сначала гасить задолженность? Или если я уже пользовался кредитными в этом месяце- поезд ушел?


Забудьте уже про Хамелеон (в этом месяце). Открывайте быстро Вайт - и в Вашем распоряжении ещё 18 дней. Удачи!
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:10

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Подскажите пожалуйста, а о чем речь идёт на страницах темы? Это насчёт Сенсационного бонуса тут пишут?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:47

Re: Альфа-Банк

  Rack написав:Сорри, поясните- пополнять пакетку, это что значит?
Дебетові пакети https://alfabank.ua/packages
Открываете, если их нет, и правильно пополняете для участия в акции "Сенсационный бонус".
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:53

  Vorlon написав:
  MASolomko написав:Vorlon, они ж ещё летом срезали кешбек.

Нет, через 2 недели будет первое снижение. Ничего не менялось пока.


про інтерчендж - зрозуміло, це 1е зниження
а коли буде 2е? (3є?)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:00

  ol_zy написав:
  mustbe написав:
  Flamingo написав:"бесконечный" грейс любой мало мальски подкованный свин может при желании обеспечить по сути на любой кредитке с грейсом больше чем 35 дней (даже на уни от #зеленелайно) - тратя для этого не более 10 минут своего времени в месяц

Нет, не может.
Для этого нужно быть весьма продвинутым свином.
А есть кредитки, по которым бесконечный грейс не доступен даже продвинутым

И на каких не доступен? Я пока таких не встречал.

Ну, для начала - хорошо бы точно определить понятие "бесконечный грейс".
Тогда можно будет говорить более предметно.
Хотя, пожалуй, не нужно )
mustbe
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