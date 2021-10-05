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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:15
Впевнений, що це обсмоктувалось вже 100500 разів тут, але пошук на форумі щось такий собі. Тому спитаю: на практиці при переказі через п2п на Хамелеон кошти можна одразу перекидувати в інші банки без попадалова на комісію за овердрафт чи треба чекати (скільки?)?
Два оператори мені надали 2 різні відповіді:
1) як тільки бачите гроші в Сенсі - можна спокійно перекидувати в інші банки без комісії за овер;
2) треба почекати наступного робочого дня і тоді спокійно розпоряджатись грошима.
На практиці - хто з них правий?
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andresBeck
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:25
andresBeck, если ящер с кредитным лимитом, то необходимо ждать проводки (распространения) по счёту. Пополнение карты банка картами других банков из мобильного приложения Sense и по ссылке сбора средств проводятся по счету через пару минут (до часика).
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MASolomko
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:30
Картка має кред.лім, але він не використовувався. В такому випадку перший оператор був правий? Як тільки бачу суму на картці можна юзати без страху коміса за овер?
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andresBeck
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:42
andresBeck написав:
Картка має кред.лім, але він не використовувався. В такому випадку перший оператор був правий? Як тільки бачу суму на картці можна юзати без страху коміса за овер?
1. якщо тягнули Сенсом
- то можливо зразу кидати далі через СЕП. Але перевірте другим пунктом.
2. для перевірки: використовуйте МАБ - якщо там "Операція завершена" (по Вашому p2p), то сміло використовуйте перший пункт, без овера.
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jay2004
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:44
Гарячий спор на ветке между уважаемыми участниками форума открыл, как по мне, один глобальний вопрос: Кто на ком зарабатывает: банк на владельце кредитки Хамелеон, РЕД, Максимум через ОМП, теховердрафтов, штрафов или владелец кредитки на банке через кешбек, ЛП, проценты на остаток???
Есть ли полноценная финансовая жизнь без кредиток, - для себя уже не повню таких ощущений, но дискусия зашла!
Это ж можно организовать целый курс психологический и туту на форуме с актуальной темой избавления от кредитной зависимости!!!
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joik
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:54
joik написав:
Это ж можно организовать целый курс психологический и туту на форуме с актуальной темой избавления от кредитной зависимости!!!
И курс избавления от кредиткофобии
joik написав:
Кто на ком зарабатывает
ИМХО, в общем случае при должной финансовой грамотности и дисциплине клиент экономит, а банк зарабатывает. Это если не считать отдельных схем, которые фактически позволяют клиенту получать определенный доход.
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ingtrans
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:11
Striker написав: newbie написав:
Опять бездоказательная реклама. Может и так, как Вы говорите, но я себе думаю, с чего бы это? Ведь еще относительно недавно (а я с Альфой очень давно) у нее не было ни карт, ни интернет-банкинга, ни своего процессинга, тогда как у других это было уже давно. А над ее "новым" сайтом (когда в ней начались изменения) здесь просто смеялись. Вот я и думаю, с какого перепугу и как ее карты могли стать лучшими? Может это все таки выдавание желаемого за действительное?
Надо просто читать тему и "быть в теме". Давайте так, скажу почему карты Альфы одни из лучших в Украине лично для меня, чтобы Вы мне больше не говорили, что я рекламирую Альфу. На данный момент карты Альфы постоянно мною используются вместе с Пудрой ТАСа, ВсеМожу ПУМБа и несколькими другими картами (часть Альфы даже больше половины из всех трат), потому что:
1. На Red и Максимум постоянно оформляю рассрочки на суммы от 500 грн, что их уже насобиралось на приличную сумму на 2-х Red и 2-х Максимумах, при этом всегда юзается почти максимальный грейс (разные РД на этих 4-х кредитках, месяц поделен на 4 части). С рассрочками на полгода + грейсом почти 2 месяца + кэшбэк 1-5% в большинстве случаев получается выгоднее платить, чем кредитками других банков.
2. На суммах меньше 500 грн используется Хамелеон (с женой 60к лимита на двоих). У меня есть Б5 ТАСа с 2% чистыми на продукты, которая сейчас лежит на полке, так как Хамелеоном с ОМП всего 10% и кэшбэком 1% на продукты сейчас покупать выгоднее.
3. Пакетная White иногда используется для снятия небольших сумм нала, если понадобится, для обмена валют на долл. White и евровую Fast Card. Обслуживание этих карт мне обходится в 0.00 грн ежемесячно. Ну и конечно же для прогона по 50к для получения 500 орехов, а также для погашения кредиток по реквизитам с проводкой день в день.
newbie написав:
Вот, и обзвонщица тоже самое говорила, но то понятно, так у нее написано в методичке (скриптах). Поясните тогда хотя бы на пальцах, чем этот хамон лучше других? Что это, дебетка с кешбеком и бесплатными платежами (переводами) наружу? И этого нет в других банках?
За Хамон написал выше, насчёт дебетки - тоже. В других банках тоже это есть, но не во всех. В основном использую дебетки Альфы, Форварда, Моно и иногда ПУМБ. В некоторых случаях Альфой удобнее и выгоднее это делать, например, потянуть на пакетку White с Визы Форварда, при этом на Форварде будут капать % на эту сумму ещё 2 дня.
Хорошо, спрошу по другому. Сколько ты с этого имеешь в месяц, чтобы тратить своё время на все эти передёргивания и писанину здесь?
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EvgeniyL
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Чет 11 лис, 2021 23:57
gh78
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