Striker написав:

newbie написав: Опять бездоказательная реклама. Может и так, как Вы говорите, но я себе думаю, с чего бы это? Ведь еще относительно недавно (а я с Альфой очень давно) у нее не было ни карт, ни интернет-банкинга, ни своего процессинга, тогда как у других это было уже давно. А над ее "новым" сайтом (когда в ней начались изменения) здесь просто смеялись. Вот я и думаю, с какого перепугу и как ее карты могли стать лучшими? Может это все таки выдавание желаемого за действительное? Опять бездоказательная реклама. Может и так, как Вы говорите, но я себе думаю, с чего бы это? Ведь еще относительно недавно (а я с Альфой очень давно) у нее не было ни карт, ни интернет-банкинга, ни своего процессинга, тогда как у других это было уже давно. А над ее "новым" сайтом (когда в ней начались изменения) здесь просто смеялись. Вот я и думаю, с какого перепугу и как ее карты могли стать лучшими? Может это все таки выдавание желаемого за действительное?

newbie написав: Вот, и обзвонщица тоже самое говорила, но то понятно, так у нее написано в методичке (скриптах). Поясните тогда хотя бы на пальцах, чем этот хамон лучше других? Что это, дебетка с кешбеком и бесплатными платежами (переводами) наружу? И этого нет в других банках? Вот, и обзвонщица тоже самое говорила, но то понятно, так у нее написано в методичке (скриптах). Поясните тогда хотя бы на пальцах, чем этот хамон лучше других? Что это, дебетка с кешбеком и бесплатными платежами (переводами) наружу? И этого нет в других банках?

Надо просто читать тему и "быть в теме". Давайте так, скажу почему карты Альфы одни из лучших в Украине лично для меня, чтобы Вы мне больше не говорили, что я рекламирую Альфу. На данный момент карты Альфы постоянно мною используются вместе с Пудрой ТАСа, ВсеМожу ПУМБа и несколькими другими картами (часть Альфы даже больше половины из всех трат), потому что:1. На Red и Максимум постоянно оформляю рассрочки на суммы от 500 грн, что их уже насобиралось на приличную сумму на 2-х Red и 2-х Максимумах, при этом всегда юзается почти максимальный грейс (разные РД на этих 4-х кредитках, месяц поделен на 4 части). С рассрочками на полгода + грейсом почти 2 месяца + кэшбэк 1-5% в большинстве случаев получается выгоднее платить, чем кредитками других банков.2. На суммах меньше 500 грн используется Хамелеон (с женой 60к лимита на двоих). У меня есть Б5 ТАСа с 2% чистыми на продукты, которая сейчас лежит на полке, так как Хамелеоном с ОМП всего 10% и кэшбэком 1% на продукты сейчас покупать выгоднее.3. Пакетная White иногда используется для снятия небольших сумм нала, если понадобится, для обмена валют на долл. White и евровую Fast Card. Обслуживание этих карт мне обходится в 0.00 грн ежемесячно. Ну и конечно же для прогона по 50к для получения 500 орехов, а также для погашения кредиток по реквизитам с проводкой день в день.За Хамон написал выше, насчёт дебетки - тоже. В других банках тоже это есть, но не во всех. В основном использую дебетки Альфы, Форварда, Моно и иногда ПУМБ. В некоторых случаях Альфой удобнее и выгоднее это делать, например, потянуть на пакетку White с Визы Форварда, при этом на Форварде будут капать % на эту сумму ещё 2 дня.