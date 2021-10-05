Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:44

EvgeniyL написав: Хорошо, спрошу по другому. Сколько ты с этого имеешь в месяц, чтобы тратить своё время на все эти передёргивания и писанину здесь? Хорошо, спрошу по другому. Сколько ты с этого имеешь в месяц, чтобы тратить своё время на все эти передёргивания и писанину здесь?

Несмотря на Ваш хамский тон - отвечу. Но если дальше будет ответ в таком же стиле - это будет последний мой ответ в Вашу сторону.Имею достаточно для того, чтобы утверждать, что мне это выгодно. Раньше, до 2020 года, у меня была только одна кредитная карта Приват-банка, и то, пользовался ней только для Оплаты частями, и сейчас тоже пользуюсь. Потом начал интересоваться, нашёл этот форум и пошло-поехало. У меня сейчас приличная стопка карт 13 банков, как кредиток, так и дебеток, у жены аналогичный набор карт в 7 банках. Скажу, что с этим набором карт однозначно стало лучше, потому что теперь стабильно экономлю часть денег за счёт кэшбэков (в прошлом месяце были траты на 23 тыс. грн, можно даже прикинуть примерную сумму кэшбэка, естественно - все траты с кэшбэком). А ещё есть карты-депозитки, которые ежемесячно приносят приличный доход, при этом не нужно ложить деньги на неразрывный депозит и в любой момент есть возможность обменять гривну на валюту и наоборот.В общем, смысл в том, что если этот весь набор карт помогает хоть немного экономить, пусть даже 500 грн в месяц, не считая периодических аттракционов щедрости от банков в виде бесплатного снятия кредитных денег, при этом оставаясь в грейсе, сенсационных орехов и многого другого, то почему не пользоваться этим всем?