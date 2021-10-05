newbie
Поберегите нервы. Заплюют запросто... P.S. Спонсоры везде нужны!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:42
newbie
Поберегите нервы. Заплюют запросто... P.S. Спонсоры везде нужны!
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:44
Несмотря на Ваш хамский тон - отвечу. Но если дальше будет ответ в таком же стиле - это будет последний мой ответ в Вашу сторону.
Имею достаточно для того, чтобы утверждать, что мне это выгодно. Раньше, до 2020 года, у меня была только одна кредитная карта Приват-банка, и то, пользовался ней только для Оплаты частями, и сейчас тоже пользуюсь. Потом начал интересоваться, нашёл этот форум и пошло-поехало. У меня сейчас приличная стопка карт 13 банков, как кредиток, так и дебеток, у жены аналогичный набор карт в 7 банках. Скажу, что с этим набором карт однозначно стало лучше, потому что теперь стабильно экономлю часть денег за счёт кэшбэков (в прошлом месяце были траты на 23 тыс. грн, можно даже прикинуть примерную сумму кэшбэка, естественно - все траты с кэшбэком). А ещё есть карты-депозитки, которые ежемесячно приносят приличный доход, при этом не нужно ложить деньги на неразрывный депозит и в любой момент есть возможность обменять гривну на валюту и наоборот.
В общем, смысл в том, что если этот весь набор карт помогает хоть немного экономить, пусть даже 500 грн в месяц, не считая периодических аттракционов щедрости от банков в виде бесплатного снятия кредитных денег, при этом оставаясь в грейсе, сенсационных орехов и многого другого, то почему не пользоваться этим всем?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:48
Ну да, где-то так. Банки зарабатывают (причем прилично и стабильно), а клиентам дают сэкономить, а некоторым даже что-то заработать (для привлечения в эту игру большего количества участников и ее рекламы).
Поскольку правила игры устанавливаются банками (а никак не клиентами) и при этом обычно даже не все доводятся до ведома клиентов (а иногда их даже умышленно вводят в заблуждение, как например, по сегодняшнему кейсу, когда человек спросил, можно ли сразу пользоваться деньгами, зашедшими на кредитку из другого банка, без залета на овер, а банк ответил ему двояко), то понятно, кто в этой игре будет в большем выигрыше.
Т.е. клиенты (в целом, а не отдельные личности) у банка никогда не выиграют, т.к., если бы было иначе, то банк не занимался этим бизнесом и не был бы в нем так заинтересован.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:59
Если клиент - олень, то зарабатывает банк.
Если клиент - свин, то зарабатывает клиент.
Очевидно же.
Поскольку оленей гораздо больше, чем свиней - то на всём поголовье банк будет в плюсе, разумеется.
Свинство само по себе не приносит супербарышей, но как минимум - интересно само по себе. Финансовая грамотность ещё никому не мешала.
Можно рассматривать как хобби, которое к тому же приносит ощутимый доход.
Ну, и профилактику деменции никто не отменял )
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:05
Не, ну 500 грн (5 рублей на старые деньги или и того меньше), наверное, стоят этого (включая риски, геморрой и т.д.). Не все ж ВИПы и инвесторы.
Я никого ни в коем случае не отговариааю от кредиток. А то еще придется и самому лапу сосать 😉
Я просто грю, что клиенты есть разные, с разными интересами и ценностями. И это обращено больше к банкам. Чтобы они не забывали, что клиенты есть разные. Т.к. если ВИПы и инвесторы (депозитчики) от них отвернутся, то им не за что будет кредитовать.
А честная или нечестная это игра, то таке. Ответ будет зависеть от того, кто и что с нее имеет.
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 12 лис, 2021 13:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:07
Re: Альфа-Банк
Вот если Вы правду так считаете что я процитировал - то вы и вправду не понимаете как работают и на чем зарабатывают банки. Дело в том что Newbie таки прав. И банку выгодно иметь массу клиентов пользующих их продукты в частности карточные (а паралельно и депозитные и валютные и т.п.). Банки именно так и зарабатывают. Когда критическая масса клиентов превышает определенный уровень и банк выходит на уровень безубыточности то даже несколько свинок которые генерят чуть больший расход чем доход по ним (а зачастую даже на свинках банк больше имеет чем тратит) не играют особой роли для общей прибыльности. Рассказывать на месте Newbie как так получается - нет смысла. Человек который в теме все это отлично понимает и так. А кто не в теме тому оно и нафиг не надо - чисто мое ИМХО
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:08
Alfa_Bank, Добрый день!
Скажите, а Вы можете вместо предложения кешбэка 7 из 10 категорий, сделать возможность выбора 5 из всех категорий в зависимости от статуса?
Что лучше для банка, если клиент совершит покупку картой Альфы, получив 1 - 2% или же рассчитается картой другого банка в нужной ему категории?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:20
Выгребать весь лимит с карты и держать в таком состоянии карту в течение неограниченного времени. Естественно погашая ежемесячно (можно порционно, например, по 10К за раз) и снова выгребать погашенное, чтобы быть в грейсе, но при этом карта в глубоком или даже полном минусе.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:22
Re: Альфа-Банк
SENSE - что-то пошло не так!
При открытии мобильного депозита убрали кнопку пролонгации, т.е. теперь пролонгация по умолчанию всегда включена!
После того как открыли депо, над в него зайти и отключить пролонгацию!
Вот такое вот навязывание пролонгации... Т.е. при создании даже не упоминается о том, что будет или возможна пролонгация.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:29
Ну, так это совсем не трудно.
Выжрал всё с карты, в РД - погасил, в РД+1 - опять выгреб.
Более интересно - выгрести всё и никогда/годами не отдавать, но это уже отдельный разговор
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