EvgeniyL написав:Хорошо, спрошу по другому. Сколько ты с этого имеешь в месяц, чтобы тратить своё время на все эти передёргивания и писанину здесь?
Не, ну 500 грн (5 рублей на старые деньги или и того меньше), наверное, стоят этого (включая риски, геморрой и т.д.). Не все ж ВИПы и инвесторы.
Я никого ни в коем случае не отговариааю от кредиток. А то еще придется и самому лапу сосать 😉
Я просто грю, что клиенты есть разные, с разными интересами и ценностями. И это обращено больше к банкам. Чтобы они не забывали, что клиенты есть разные. Т.к. если ВИПы и инвесторы (депозитчики) от них отвернутся, то им не за что будет кредитовать.
А честная или нечестная это игра, то таке. Ответ будет зависеть от того, кто и что с нее имеет.
Flamingo написав:Вот если Вы правду так считаете что я процитировал - то вы и вправду не понимаете как работают и на чем зарабатывают банки. Дело в том что Newbie таки прав. И банку выгодно иметь массу клиентов пользующих их продукты в частности карточные (а паралельно и депозитные и валютные и т.п.). Банки именно так и зарабатывают. Когда критическая масса клиентов превышает определенный уровень и банк выходит на уровень безубыточности то даже несколько свинок которые генерят чуть больший расход чем доход по ним (а зачастую даже на свинках банк больше имеет чем тратит) не играют особой роли для общей прибыльности. Рассказывать на месте Newbie как так получается - нет смысла. Человек который в теме все это отлично понимает и так. А кто не в теме тому оно и нафиг не надо - чисто мое ИМХО
Я вообще-то писал об одном из продуктов банка, на котором он также пытается заработать, как и на всём остальном вышеперечисленном. Так как мы обсуждали именно карточные продукты, то я указал только карточные продукты. То, что Вы процитировали - это и так понятно практически каждому. Я нигде не отрицал обратного, так что не надо за меня додумывать того, что я не говорил.
Со многим я с Вами тоже согласен, но не во всём конечно, но это такое. А то что городит newbie по поводу кредитных карт - Вы же сами только что разрушили его теорию в своём сообщении. При этом, Вы так же само зарабатываете на карточных продуктах банков, но с newbie Вы тоже согласны с его мнением по этому поводу, с тем, что банк на Вас как-то зарабатывает, да? Та даже если б так и было, то какая разница, если Вы при этом не получаете убыток, а наоборот в плюсе.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 12 лис, 2021 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Имеет смысл любая сумма если она соответсвует двум критериям: 1. Она вам не в тягость. 2. Она приносит вам чувство удовлетворения. А так как мы таки разные то кому-то и лишний червонец в радость а для другого и 5к не стоят того чтобы утруждать себя ибо он на другом имеет на несколько порядков больше чтобы не заниматься подобными вещами
newbie написав:Не, ну 500 грн (5 рублей на старые деньги или и того меньше), наверное, стоят этого (включая риски, геморрой и т.д.)
Страйкер немного не так выразился. Грубо говоря - 500грн приносит одна карта/счёт. А если зоопарк карт расширить до 10-20-50-100 - то и выхлоп будет соответственно больше. А много это или мало - каждый решает сам
Flamingo написав:А так как мы таки разные то кому-то и лишний червонец в радость а для другого и 5к не стоят того чтобы утруждать себя ибо он на другом имеет на несколько порядков больше чтобы не заниматься подобными вещами
Да, но зачем хейтить остальных и разводить по этому поводу срачь, если ты не пользуешься кредитками и тебе оно не надо? Это не к Вам вопрос, а к newbie. Это как прийти в церковь и всем рассказывать, что Бога нет.
mustbe написав:Страйкер немного не так выразился. Грубо говоря - 500грн приносит одна карта/счёт. А если зоопарк карт расширить до 10-20-50-100 - то и выхлоп будет соответственно больше.
Я ж не считаю чужие деньги. Может можно на этом и в 100 раз больше зарабатывать (хотя таких, я думаю, совсем единицы). И кому-то это довольно выгодно. Но точно не всем, иначе это бы означало, что банки что-то делают не так и все убыточные, чего однако не наблюдается