Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:32

Flamingo написав: Вот если Вы правду так считаете что я процитировал - то вы и вправду не понимаете как работают и на чем зарабатывают банки. Дело в том что Newbie таки прав. И банку выгодно иметь массу клиентов пользующих их продукты в частности карточные (а паралельно и депозитные и валютные и т.п.). Банки именно так и зарабатывают. Когда критическая масса клиентов превышает определенный уровень и банк выходит на уровень безубыточности то даже несколько свинок которые генерят чуть больший расход чем доход по ним (а зачастую даже на свинках банк больше имеет чем тратит) не играют особой роли для общей прибыльности. Рассказывать на месте Newbie как так получается - нет смысла. Человек который в теме все это отлично понимает и так. А кто не в теме тому оно и нафиг не надо - чисто мое ИМХО Вот если Вы правду так считаете что я процитировал - то вы и вправду не понимаете как работают и на чем зарабатывают банки. Дело в том что Newbie таки прав. И банку выгодно иметь массу клиентов пользующих их продукты в частности карточные (а паралельно и депозитные и валютные и т.п.). Банки именно так и зарабатывают. Когда критическая масса клиентов превышает определенный уровень и банк выходит на уровень безубыточности то даже несколько свинок которые генерят чуть больший расход чем доход по ним (а зачастую даже на свинках банк больше имеет чем тратит) не играют особой роли для общей прибыльности. Рассказывать на месте Newbie как так получается - нет смысла. Человек который в теме все это отлично понимает и так. А кто не в теме тому оно и нафиг не надо - чисто мое ИМХО

Я вообще-то писал об одном из продуктов банка, на котором он также пытается заработать, как и на всём остальном вышеперечисленном. Так как мы обсуждали именно карточные продукты, то я указал только карточные продукты. То, что Вы процитировали - это и так понятно практически каждому. Я нигде не отрицал обратного, так что не надо за меня додумывать того, что я не говорил.Со многим я с Вами тоже согласен, но не во всём конечно, но это такое. А то что городит newbie по поводу кредитных карт - Вы же сами только что разрушили его теорию в своём сообщении. При этом, Вы так же само зарабатываете на карточных продуктах банков, но с newbie Вы тоже согласны с его мнением по этому поводу, с тем, что банк на Вас как-то зарабатывает, да?Та даже если б так и было, то какая разница, если Вы при этом не получаете убыток, а наоборот в плюсе.