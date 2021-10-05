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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10049100501005110052>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:30

  newbie написав:
  EvgeniyL написав:Хорошо, спрошу по другому. Сколько ты с этого имеешь в месяц, чтобы тратить своё время на все эти передёргивания и писанину здесь?

Не, ну 500 грн (5 рублей на старые деньги или и того меньше), наверное, стоят этого (включая риски, геморрой и т.д.). Не все ж ВИПы и инвесторы.

Я никого ни в коем случае не отговариааю от кредиток. А то еще придется и самому лапу сосать 😉

Я просто грю, что клиенты есть разные, с разными интересами и ценностями. И это обращено больше к банкам. Чтобы они не забывали, что клиенты есть разные. Т.к. если ВИПы и инвесторы (депозитчики) от них отвернутся, то им не за что будет кредитовать.

А честная или нечестная это игра, то таке. Ответ будет зависеть от того, кто и что с нее имеет.

А 5000грн в месяц имеют смысл?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:32

  Flamingo написав:Вот если Вы правду так считаете что я процитировал - то вы и вправду не понимаете как работают и на чем зарабатывают банки. Дело в том что Newbie таки прав. И банку выгодно иметь массу клиентов пользующих их продукты в частности карточные (а паралельно и депозитные и валютные и т.п.). Банки именно так и зарабатывают. Когда критическая масса клиентов превышает определенный уровень и банк выходит на уровень безубыточности то даже несколько свинок которые генерят чуть больший расход чем доход по ним (а зачастую даже на свинках банк больше имеет чем тратит) не играют особой роли для общей прибыльности. Рассказывать на месте Newbie как так получается - нет смысла. Человек который в теме все это отлично понимает и так. А кто не в теме тому оно и нафиг не надо - чисто мое ИМХО ;)

Я вообще-то писал об одном из продуктов банка, на котором он также пытается заработать, как и на всём остальном вышеперечисленном. Так как мы обсуждали именно карточные продукты, то я указал только карточные продукты. То, что Вы процитировали - это и так понятно практически каждому. Я нигде не отрицал обратного, так что не надо за меня додумывать того, что я не говорил.

Со многим я с Вами тоже согласен, но не во всём конечно, но это такое. А то что городит newbie по поводу кредитных карт - Вы же сами только что разрушили его теорию в своём сообщении. При этом, Вы так же само зарабатываете на карточных продуктах банков, но с newbie Вы тоже согласны с его мнением по этому поводу, с тем, что банк на Вас как-то зарабатывает, да? :) Та даже если б так и было, то какая разница, если Вы при этом не получаете убыток, а наоборот в плюсе.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 12 лис, 2021 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:33

  ol_zy написав:А 5000грн в месяц имеют смысл?

Имеет смысл любая сумма если она соответсвует двум критериям:
1. Она вам не в тягость.
2. Она приносит вам чувство удовлетворения.
А так как мы таки разные то кому-то и лишний червонец в радость а для другого и 5к не стоят того чтобы утруждать себя ибо он на другом имеет на несколько порядков больше чтобы не заниматься подобными вещами
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:36

  mustbe написав:Если клиент - олень, то зарабатывает банк.
Если клиент - свин, то зарабатывает клиент.

Еще есть, например, слоны, которые на это смотрят с высоты и им это пофиг (они это не едят, а если и едят, то не в таких количествах).

А кредитки полезны также социально, т.к., создавая эффект большего количества денег, увеличивают потребление, что выгодно производителям, продавцам, банкам, их клиентам, т.е. всем.

Это чтоб не считали меня их врагом 😉
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 12 лис, 2021 13:54, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:38

  newbie написав:Не, ну 500 грн (5 рублей на старые деньги или и того меньше), наверное, стоят этого (включая риски, геморрой и т.д.)

Страйкер немного не так выразился.
Грубо говоря - 500грн приносит одна карта/счёт.
А если зоопарк карт расширить до 10-20-50-100 - то и выхлоп будет соответственно больше.
А много это или мало - каждый решает сам
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:39

  Flamingo написав:А так как мы таки разные то кому-то и лишний червонец в радость а для другого и 5к не стоят того чтобы утруждать себя ибо он на другом имеет на несколько порядков больше чтобы не заниматься подобными вещами

Да, но зачем хейтить остальных и разводить по этому поводу срачь, если ты не пользуешься кредитками и тебе оно не надо? Это не к Вам вопрос, а к newbie. Это как прийти в церковь и всем рассказывать, что Бога нет.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:49

  mustbe написав:Страйкер немного не так выразился.
Грубо говоря - 500грн приносит одна карта/счёт.
А если зоопарк карт расширить до 10-20-50-100 - то и выхлоп будет соответственно больше.

Я ж не считаю чужие деньги. Может можно на этом и в 100 раз больше зарабатывать (хотя таких, я думаю, совсем единицы). И кому-то это довольно выгодно. Но точно не всем, иначе это бы означало, что банки что-то делают не так и все убыточные, чего однако не наблюдается.

З.Ы. Капец, там мне уже богохульство шьют. Пора закруляться, а то так и до религиозной розни дойдем 😉
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:11

  ol_zy написав:После того как открыли депо, над в него зайти и отключить пролонгацию!
Вот такое вот навязывание пролонгации...

А лога, подтверждающего снятие лонгации, нет? Тогда будет, как и с "самопроизвольно" включавшимся альфа-чеком и понятно, в чью пользу "покращення". Осталось еще МАБ убрать, после чего с этой мобильной цяцькой, в т.ч. в суде, ничего не докажете. В плохих намерениях, конечно, подозревать нехорошо, но что делать, если для этого есть основания и прецеденты?
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  mephala написав:ОфПреду
10-11-2021 об 23-58 я зняв кошти з ощадного на КК Ред.
з ощадного вони списалися. на Ред вони відсутні до цих пір.
де кошти?!


1. где офпред что уже сутки нет ответа?
2. где мои деньги которые ушли в не понятном направлении и их нет двое суток?
3. где мой сорри бонус за это раздолбайство? уже и МАБ угробили!!!
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:20

  Striker написав:
  Flamingo написав:А так как мы таки разные то кому-то и лишний червонец в радость а для другого и 5к не стоят того чтобы утруждать себя ибо он на другом имеет на несколько порядков больше чтобы не заниматься подобными вещами

Да, но зачем хейтить остальных и разводить по этому поводу срачь, если ты не пользуешься кредитками и тебе оно не надо? Это не к Вам вопрос, а к newbie. Это как прийти в церковь и всем рассказывать, что Бога нет.


он давно обижен на аллу. потому и хэйтит. все его посты нужно пропускать через эту призму. это я про newbie.
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