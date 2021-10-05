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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10049100501005110052

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:21

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:1. где офпред что уже сутки нет ответа?

А кто мешает в поддержку обратиться?
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:27

  ingtrans написав:
  mephala написав:1. где офпред что уже сутки нет ответа?

А кто мешает в поддержку обратиться?


ну раньше офпред более квалифицированно и более быстро решала. так что скорее по привычке. хотя в чат тоже написал - там сказали нужно сутки на подумать.
за сколько лет такого еще не было ни разу - что бы с ощадного деньги списались а на карту не дошли. причем в ордере правильно указан ибан карты на которую зачислить нужно но вот на самой карте ничего не появилось.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:33

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:ну раньше офпред более квалифицированно и более быстро решала. так что скорее по привычке. хотя в чат тоже написал - там сказали нужно сутки на подумать.

Разбаловала предыдущая офпред :) ИМХО, всё же разбираться со всякими частными специфическими вопросами далеко не основная функция здешнего представителя. С таким сразу в поддержку нужно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:39

  ingtrans написав:ИМХО, всё же разбираться со всякими частными специфическими вопросами далеко не основная функция здешнего представителя

Просто интересно - а какая основная функция офпреда, как не в помощи юзерам ?
Вываливать на форум рекламный спам из методички ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:48

  mustbe написав:
  ingtrans написав:ИМХО, всё же разбираться со всякими частными специфическими вопросами далеко не основная функция здешнего представителя

Просто интересно - а какая основная функция офпреда, как не в помощи юзерам ?
Вываливать на форум рекламный спам из методички ?

Помощь разная бывает. Одно дело решение сугубо частного вопроса, как в данном случае, а другое дело более общие вопросы, касающиеся тех или иных тарифов, операций, условий и т.п. С вопросами первого типа лучше же сразу в поддержку, а не на форум.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:03

  ol_zy написав:SENSE - что-то пошло не так!
При открытии мобильного депозита убрали кнопку пролонгации, т.е. теперь пролонгация по умолчанию всегда включена!
После того как открыли депо, над в него зайти и отключить пролонгацию!
Вот такое вот навязывание пролонгации... Т.е. при создании даже не упоминается о том, что будет или возможна пролонгация.

Это, как раз, так. Оно уже минимум месяц так. Не так - это, когда заходишь, отключаешь лонгацию, выходишь, заходишь ещё раз и видишь, что лонгация опять включена. Потом в последний день бежишь в отделение и отключаешь лонгацию через них потому, что иначе никак, а если не успеть, то фарш уже не возможно провернуть назад. Я ж жаловался на это выше.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:09

Re: Альфа-Банк

Дамы и господа, напомните, пожалуйста, из Альфабанка звонят с 067 511 ** ** ?

заспамили мой Киевстар всякие гады, стараюсь лишний раз не брать трубку с незаписанных номеров.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:13

  MASolomko написав:Через приложение банка можно в кошелек добавить только токен. Через сайт Google Pay — только карту. Через мобильное приложение Gpay и то, и другое.

Продолжение объяснений будет? Пока не увязывается с исходным наблюдением, что для того, чтобы оплата прошла токеном, карту нужно добавлять через сайт, а не через Сенс.
moveton
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