А кто мешает в поддержку обратиться?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:21
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:27
ну раньше офпред более квалифицированно и более быстро решала. так что скорее по привычке. хотя в чат тоже написал - там сказали нужно сутки на подумать.
за сколько лет такого еще не было ни разу - что бы с ощадного деньги списались а на карту не дошли. причем в ордере правильно указан ибан карты на которую зачислить нужно но вот на самой карте ничего не появилось.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:33
Re: Альфа-Банк
Разбаловала предыдущая офпред ИМХО, всё же разбираться со всякими частными специфическими вопросами далеко не основная функция здешнего представителя. С таким сразу в поддержку нужно.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:39
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:48
Помощь разная бывает. Одно дело решение сугубо частного вопроса, как в данном случае, а другое дело более общие вопросы, касающиеся тех или иных тарифов, операций, условий и т.п. С вопросами первого типа лучше же сразу в поддержку, а не на форум.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:03
Это, как раз, так. Оно уже минимум месяц так. Не так - это, когда заходишь, отключаешь лонгацию, выходишь, заходишь ещё раз и видишь, что лонгация опять включена. Потом в последний день бежишь в отделение и отключаешь лонгацию через них потому, что иначе никак, а если не успеть, то фарш уже не возможно провернуть назад. Я ж жаловался на это выше.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:09
Re: Альфа-Банк
Дамы и господа, напомните, пожалуйста, из Альфабанка звонят с 067 511 ** ** ?
заспамили мой Киевстар всякие гады, стараюсь лишний раз не брать трубку с незаписанных номеров.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:13
Продолжение объяснений будет? Пока не увязывается с исходным наблюдением, что для того, чтобы оплата прошла токеном, карту нужно добавлять через сайт, а не через Сенс.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:51
Re: Альфа-Банк
Перевести средства клиенту Альфы из веб-версии нужно зайти в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ - Клыєнту Альфа-банку. Далее
За № карти
За № телефону
За реквізитами
по любому варианту комиссии нет для Вайта на выход?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:57
#червоне
Получил ответ от поддержки
Конечно гадко, что банк считает пользователей настолько тупыми. Особенно умиляет в ответе представителя банка фраза "назва при оплаті була Глуско".
Конечно же, надпись на стелле уже не та, но, разве это имеет значение в данном случае?
Подобный инцидент обсуждается в ветке Приват банка, по Эпицентру. Там, насколько я понял, Банк извинился и исправил. Вот уж точно цвет надо изменить теперь на червоне #лайно. Для защитников Альфы аргумент на-подумать - описанная сделка была мной проведена как пробная и, на основании тупизны от Альфы, я оплатил большую сумму с xxБанка, который смотрит в настройки кассового, а не на стеллу, потому красиво исполняет свои обязательства и по-честному налил % кешбека. Ну, а кешбек 3% в выписке - это не акция Глуско, это инд.категория АЗС.
Востаннє редагувалось kulikrom в П'ят 12 лис, 2021 16:45, всього редагувалось 1 раз.
|