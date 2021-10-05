Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:57

kulikrom написав: не наливают орехи за покупки на GLUSCO не наливают орехи за покупки на GLUSCO

Получил ответ от поддержкиКонечно гадко, что банк считает пользователей настолько тупыми. Особенно умиляет в ответе представителя банка фраза "назва при оплаті була Глуско".Конечно же, надпись на стелле уже не та, но, разве это имеет значение в данном случае?Подобный инцидент обсуждается в ветке Приват банка, по Эпицентру. Там, насколько я понял, Банк извинился и исправил. Вот уж точно цвет надо изменить теперь на червоне #лайно. Для защитников Альфы аргумент на-подумать - описанная сделка была мной проведена как пробная и, на основании тупизны от Альфы, я оплатил большую сумму с xxБанка, который смотрит в настройки кассового, а не на стеллу, потому красиво исполняет свои обязательства и по-честному налил % кешбека. Ну, а кешбек 3% в выписке - это не акция Глуско, это инд.категория АЗС.