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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10050100511005210053

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:58

Читая некоторых коллег за последние пару дней чего то вспоминается фраза о том, что деньги любят тишину.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:12

  Arien написав:Дамы и господа, напомните, пожалуйста, из Альфабанка звонят с 067 511 ** ** ?

заспамили мой Киевстар всякие гады, стараюсь лишний раз не брать трубку с незаписанных номеров.

Напишіть в особисті повідомлення, будь ласка, ваші ПІБ, номер телефону на який дзвонили і з якого. А також коли останній раз, перевіримо чому такі наполегливі і якщо дзвінки від нас, то обов'язково виправимося ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:14

  копейка написав:Перевести средства клиенту Альфы из веб-версии нужно зайти в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ - Клыєнту Альфа-банку. Далее
За № карти
За № телефону
За реквізитами

по любому варианту комиссии нет для Вайта на выход?


Такі перекази будуть без комісії, все правильно. По картці вайт можлива тільки комісія сервісу, а отже про неї будете попереджені перед проведенням переказу ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:21

  andresBeck написав:1) як тільки бачите гроші в Сенсі - можна спокійно перекидувати в інші банки без комісії за овер;
2) треба почекати наступного робочого дня і тоді спокійно розпоряджатись грошима.

Офпред писал, что тех. овердрафта нет.Альфа-Банк
Востаннє редагувалось Golf_streem в П'ят 12 лис, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:24

  moveton написав:заходишь, отключаешь лонгацию, выходишь, заходишь ещё раз и видишь, что лонгация опять включена. Потом в последний день бежишь в отделение и отключаешь лонгацию через них потому, что иначе никак

О да, это крутейший пользовательский опыт, как в альфа-чеке, чувствуется рука профессионалов. Они на него кучу спринтов потратили и при оценке (определении размера премии) позиционировали его как уникальную и крутейшую фичу продукта, приносяшую к тому же банку офигенный профит. Надо просить дальнейших улучшений в том же духе 😉
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:34

  Alfa_Bank написав:
  копейка написав:Перевести средства клиенту Альфы из веб-версии нужно зайти в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ - Клыєнту Альфа-банку. Далее
За № карти
За № телефону
За реквізитами

по любому варианту комиссии нет для Вайта на выход?


Такі перекази будуть без комісії, все правильно. По картці вайт можлива тільки комісія сервісу, а отже про неї будете попереджені перед проведенням переказу ;)

Что значит "можлыва" ? Будет комис или нет ? Вопрос сформулирован предельно точно.
Или от фазы луны зависит ? Так луна сейчас в 1-й четверти еслишо )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:45

Re: Альфа-Банк

  Rack написав:а всеровно какой вариант - Visa Rewards або Mastercard World Debit...?
Да.

  Rack написав:...и как правильно- пополнять только через сенс с чужих карт?
Через мобильное приложение Sense (может быть не удобно) или по ссылке сервиса "Сбор денег" (мне вот через него удобнее).

  moveton написав:Пока не увязывается с исходным наблюдением, что для того, чтобы оплата прошла токеном, карту нужно добавлять через сайт, а не через Сенс.
Если хотите оплачивать только токеном через телефон NFC или на сайте, то карта нельзя добавлять вручную (через Gpay), а только через мобильное приложение банка. В этом случае минус, если сайт не поддерживает оплату токеном, то оплатить данной картой не получится.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:46

  копейка написав:
  Alfa_Bank написав:
Такі перекази будуть без комісії, все правильно.

Что значит "можлыва" ? Будет комис или нет ? Вопрос сформулирован предельно точно.
Или от фазы луны зависит ? Так луна сейчас в 1-й четверти еслишо )

Спочатку сказали конкретно про описаний випадок, а вже потім, як знати точно в майбутньому.
Фаза місяцю, здається, впливає на приливи і відливи, але не на наявність комісії ;)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:46

  moveton написав:Это, как раз, так. Оно уже минимум месяц так. Не так - это, когда заходишь, отключаешь лонгацию, выходишь, заходишь ещё раз и видишь, что лонгация опять включена.

Начитавшись страшилок здесь, время от времени захожу проверяю автопродление по длинным депозитам. Ещё ни разу не увидел его не в том положении, в котором оставил. Повезло просто?
Но, конечно, буду ждать предпоследнего дня для финальной окончательной проверки. Хотя наступит это весьма не скоро.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:51

  newbie написав:О да, это крутейший пользовательский опыт, как в альфа-чеке, чувствуется рука профессионалов. Они на него кучу спринтов потратили и при оценке (определении размера премии) позиционировали его как уникальную и крутейшую фичу продукта, приносяшую к тому же банку офигенный профит. Надо просить дальнейших улучшений в том же духе 😉

Ну то, что по факту не отключалось - это персмен признал, что не правильно. Наверное, не у каждого так (хотя я наверняка ен уникален). А вот то, что сам статус отключённости показывается в виде переключателя без подписей к положениям и только по этим положениям можно понять включён ли он (есть ещё цвет, но серый равным образом может означать и то, что пролонгация выключена, и то, что она включена и изменить это клиент сам не может) - это уже сознательная фича UI, наверняка приносящая профит.
moveton
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