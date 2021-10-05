Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:51

newbie написав: О да, это крутейший пользовательский опыт, как в альфа-чеке, чувствуется рука профессионалов. Они на него кучу спринтов потратили и при оценке (определении размера премии) позиционировали его как уникальную и крутейшую фичу продукта, приносяшую к тому же банку офигенный профит. Надо просить дальнейших улучшений в том же духе 😉 О да, это крутейший пользовательский опыт, как в альфа-чеке, чувствуется рука профессионалов. Они на него кучу спринтов потратили и при оценке (определении размера премии) позиционировали его как уникальную и крутейшую фичу продукта, приносяшую к тому же банку офигенный профит. Надо просить дальнейших улучшений в том же духе 😉

Ну то, что по факту не отключалось - это персмен признал, что не правильно. Наверное, не у каждого так (хотя я наверняка ен уникален). А вот то, что сам статус отключённости показывается в виде переключателя без подписей к положениям и только по этим положениям можно понять включён ли он (есть ещё цвет, но серый равным образом может означать и то, что пролонгация выключена, и то, что она включена и изменить это клиент сам не может) - это уже сознательная фича UI, наверняка приносящая профит.