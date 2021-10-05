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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:58
Читая некоторых коллег за последние пару дней чего то вспоминается фраза о том, что деньги любят тишину.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:12
Arien написав:
Дамы и господа, напомните, пожалуйста, из Альфабанка звонят с 067 511 ** ** ?
заспамили мой Киевстар всякие гады, стараюсь лишний раз не брать трубку с незаписанных номеров.
Напишіть в особисті повідомлення, будь ласка, ваші ПІБ, номер телефону на який дзвонили і з якого. А також коли останній раз, перевіримо чому такі наполегливі і якщо дзвінки від нас, то обов'язково виправимося
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:14
копейка написав:
Перевести средства клиенту Альфы из веб-версии нужно зайти в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ - Клыєнту Альфа-банку. Далее
За № карти
За № телефону
За реквізитами
по любому варианту комиссии нет для Вайта на выход?
Такі перекази будуть без комісії, все правильно. По картці вайт можлива тільки комісія сервісу, а отже про неї будете попереджені перед проведенням переказу
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:21
andresBeck написав:
1) як тільки бачите гроші в Сенсі - можна спокійно перекидувати в інші банки без комісії за овер;
2) треба почекати наступного робочого дня і тоді спокійно розпоряджатись грошима.
Офпред писал, что тех. овердрафта нет.Альфа-Банк
Востаннє редагувалось Golf_streem
в П'ят 12 лис, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:24
moveton написав:
заходишь, отключаешь лонгацию, выходишь, заходишь ещё раз и видишь, что лонгация опять включена. Потом в последний день бежишь в отделение и отключаешь лонгацию через них потому, что иначе никак
О да, это крутейший пользовательский опыт, как в альфа-чеке, чувствуется рука профессионалов. Они на него кучу спринтов потратили и при оценке (определении размера премии) позиционировали его как уникальную и крутейшую фичу продукта, приносяшую к тому же банку офигенный профит. Надо просить дальнейших улучшений в том же духе 😉
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:34
Alfa_Bank написав: копейка написав:
Перевести средства клиенту Альфы из веб-версии нужно зайти в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ - Клыєнту Альфа-банку. Далее
За № карти
За № телефону
За реквізитами
по любому варианту комиссии нет для Вайта на выход?
Такі перекази будуть без комісії, все правильно. По картці вайт можлива тільки комісія сервісу
, а отже про неї будете попереджені перед проведенням переказу
Что значит "можлыва" ? Будет комис или нет ? Вопрос сформулирован предельно точно.
Или от фазы луны зависит ? Так луна сейчас в 1-й четверти еслишо )
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:45
Rack написав:
а всеровно какой вариант - Visa Rewards або Mastercard World Debit...?
Да.
Rack написав:
...и как правильно- пополнять только через сенс с чужих карт?
Через мобильное приложение Sense (может быть не удобно) или по ссылке сервиса "Сбор денег" (мне вот через него удобнее).
moveton написав:
Пока не увязывается с исходным наблюдением, что для того, чтобы оплата прошла токеном, карту нужно добавлять через сайт, а не через Сенс.
Если хотите оплачивать только токеном через телефон NFC или на сайте, то карта нельзя добавлять вручную (через Gpay), а только через мобильное приложение банка. В этом случае минус, если сайт не поддерживает оплату токеном, то оплатить данной картой не получится.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:46
копейка написав: Alfa_Bank написав:
Такі перекази будуть без комісії, все правильно.
Что значит "можлыва" ? Будет комис или нет ? Вопрос сформулирован предельно точно.
Или от фазы луны зависит ? Так луна сейчас в 1-й четверти еслишо )
Спочатку сказали конкретно про описаний випадок, а вже потім, як знати точно в майбутньому.
Фаза місяцю, здається, впливає на приливи і відливи, але не на наявність комісії
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:46
moveton написав:
Это, как раз, так. Оно уже минимум месяц так. Не так - это, когда заходишь, отключаешь лонгацию, выходишь, заходишь ещё раз и видишь, что лонгация опять включена.
Начитавшись страшилок здесь, время от времени захожу проверяю автопродление по длинным депозитам. Ещё ни разу не увидел его не в том положении, в котором оставил. Повезло просто?
Но, конечно, буду ждать предпоследнего дня для финальной окончательной проверки. Хотя наступит это весьма не скоро.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:51
newbie написав:
О да, это крутейший пользовательский опыт, как в альфа-чеке, чувствуется рука профессионалов. Они на него кучу спринтов потратили и при оценке (определении размера премии) позиционировали его как уникальную и крутейшую фичу продукта, приносяшую к тому же банку офигенный профит. Надо просить дальнейших улучшений в том же духе 😉
Ну то, что по факту не отключалось - это персмен признал, что не правильно. Наверное, не у каждого так (хотя я наверняка не уникален). А вот то, что сам статус отключённости показывается в виде переключателя без подписей к положениям и только по этим положениям можно понять включён ли он (есть ещё цвет, но серый равным образом может означать и то, что пролонгация выключена, и то, что она включена и изменить это клиент сам не может) - это уже сознательная фича UI, наверняка приносящая профит.
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