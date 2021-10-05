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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10051100521005310054

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:52

  Golf_streem написав:
  andresBeck написав:1) як тільки бачите гроші в Сенсі - можна спокійно перекидувати в інші банки без комісії за овер;
2) треба почекати наступного робочого дня і тоді спокійно розпоряджатись грошима.

Офпред писал, что тех. овердрафта нет.Альфа-Банк


Технічного овердрафту бути не повинно уже. Якщо таке, раптом, станеться, то обов'язково передавайте інформацію, будемо розбиратися і виправлятися
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:57

  Alfa_Bank написав:
  копейка написав:Перевести средства клиенту Альфы из веб-версии нужно зайти в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ - Клыєнту Альфа-банку. Далее
За № карти
За № телефону
За реквізитами

по любому варианту комиссии нет для Вайта на выход?


Такі перекази будуть без комісії, все правильно. По картці вайт можлива тільки комісія сервісу, а отже про неї будете попереджені перед проведенням переказу ;)

Спасибо.
Что касается "можлива", если данный вариант не имеет ничего общего с текущими тарифами, то так и пишите - в случае изменения тарифов в будущем.
Иначе второе предложение дезинформирует и смысл первого искажается. Или это фишка сотрудников, чтобы присутствовал эффект неоднозначности?
п.с. Отдельное спасибо форумчанам за опыт и внимательность.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:08

  MASolomko написав:Если хотите оплачивать только токеном через телефон NFC или на сайте, то карта нельзя добавлять вручную (через Gpay), а только через мобильное приложение банка. В этом случае минус, если сайт не поддерживает оплату токеном, то оплатить данной картой не получится.

А начинали с прямо противоположного:
  Flamingo написав:В общем подытоживаю: главное чтобы получить орехи при оплате гуглопеем в инете надо регить карту в гуглопее отдельно, вводом данных вручную. Ни в коем случае нельзя пользоваться пунктом меню "Добавить карту в гуглпей" в приложениях Сенс или Олд МАБ. Ни в коем случае нельзя пытаться оплатить гуглопеем непосредственно вводя данные карты на странице оплаты (не смотря что карта добавится в гуглопей оплата пройдет без использования токена).


Если добавление через банковское приложение как раз и позволяет понять пройдёт ли оплата токеном или картой, то оно и прекрасно. Реквизиты карты можно и руками ввести и сразу понимать, что тут орехов не светит. Но смущают диаметрально противоположные мнения о том, как нужно регить карту, чтобы орехов было побольше.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:20

  копейка написав:
  Alfa_Bank написав:
  копейка написав:Перевести средства клиенту Альфы из веб-версии нужно зайти в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ - Клыєнту Альфа-банку. Далее
За № карти
За № телефону
За реквізитами

по любому варианту комиссии нет для Вайта на выход?


Такі перекази будуть без комісії, все правильно. По картці вайт можлива тільки комісія сервісу, а отже про неї будете попереджені перед проведенням переказу ;)

Что касается "можлива", если данный вариант не имеет ничего общего с текущими тарифами, то так и пишите - в случае изменения тарифов в будущем.


Если таки открыть текущие тарифы, то видно, что общее ещё как имеет.
Переказ коштів через систему Інтернет -Банкінгу «MyAlfa-Bank»
1.Для карткових рахунків (за виключенням кредитних карток)
1.1 На власні рахунки та рахунки інших фізичних та юридичних осіб, що відкриті будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), окрім вказаних у п.1.2 цих Тарифів переказів.
Не тарифікується


Но при этом:
5. Додаткові сервіси
5.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку).
1% від суми переказу + 5,00 грн.


Т.е. комиссии банка как бы нет, но заплатить за перевод на карту, а не на счёт, всё же придётся. Просто это называется комиссией сервиса, а не банка. Про телефон ничего в правилах нет, но я бы ожидал худшего.

Но с другой стороны, если действительно "про неї будете попереджені перед проведенням переказу", то вопрос легко прояснить самостоятельно и бесплатно.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:31

  moveton написав:
Но при этом:
5. Додаткові сервіси
5.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку).
1% від суми переказу + 5,00 грн.


Т.е. комиссии банка как бы нет, но заплатить за перевод на карту, а не на счёт, всё же придётся. Просто это называется комиссией сервиса, а не банка. Про телефон ничего в правилах нет, но я бы ожидал худшего.

Но с другой стороны, если действительно "про неї будете попереджені перед проведенням переказу", то вопрос легко прояснить самостоятельно и бесплатно.


Комісія 1%+5грн знімається при переказі з картки на картку в інший банк через наші сервіси/переказ через сайт банку/якщо обрати на головній в MAB переказ на картку іншого банку
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:49

  newbie написав:
  ol_zy написав:После того как открыли депо, над в него зайти и отключить пролонгацию!
Вот такое вот навязывание пролонгации...

А лога, подтверждающего снятие лонгации, нет? Тогда будет, как и с "самопроизвольно" включавшимся альфа-чеком и понятно, в чью пользу "покращення". Осталось еще МАБ убрать, после чего с этой мобильной цяцькой, в т.ч. в суде, ничего не докажете. В плохих намерениях, конечно, подозревать нехорошо, но что делать, если для этого есть основания и прецеденты?

раньше в МАБ можно было скачать твое "заявление на отключение пролонгации" (после отключения в приложении). Как сейчас не знаю, не проверял.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:07

  MASolomko написав:Если хотите оплачивать только токеном через телефон NFC или на сайте, то карта нельзя добавлять вручную (через Gpay)

Как бы неправда!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:22

Re: Альфа-Банк

Vorlon, в чём моя ошибка?
Если карту добавлять ручками, то она становится доступна для оплаты кошелька из Gpay без токена.

Если через приложение банка добавить, то карта доступна для оплаты исключительно через токен.
MASolomko
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