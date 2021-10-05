копейка написав:Перевести средства клиенту Альфы из веб-версии нужно зайти в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ - Клыєнту Альфа-банку. Далее За № карти За № телефону За реквізитами
по любому варианту комиссии нет для Вайта на выход?
Такі перекази будуть без комісії, все правильно. По картці вайт можлива тільки комісія сервісу, а отже про неї будете попереджені перед проведенням переказу
Спасибо. Что касается "можлива", если данный вариант не имеет ничего общего с текущими тарифами, то так и пишите - в случае изменения тарифов в будущем. Иначе второе предложение дезинформирует и смысл первого искажается. Или это фишка сотрудников, чтобы присутствовал эффект неоднозначности? п.с. Отдельное спасибо форумчанам за опыт и внимательность.
MASolomko написав:Если хотите оплачивать только токеном через телефон NFC или на сайте, то карта нельзя добавлять вручную (через Gpay), а только через мобильное приложение банка. В этом случае минус, если сайт не поддерживает оплату токеном, то оплатить данной картой не получится.
А начинали с прямо противоположного:
Flamingo написав:В общем подытоживаю: главное чтобы получить орехи при оплате гуглопеем в инете надо регить карту в гуглопее отдельно, вводом данных вручную. Ни в коем случае нельзя пользоваться пунктом меню "Добавить карту в гуглпей" в приложениях Сенс или Олд МАБ. Ни в коем случае нельзя пытаться оплатить гуглопеем непосредственно вводя данные карты на странице оплаты (не смотря что карта добавится в гуглопей оплата пройдет без использования токена).
Если добавление через банковское приложение как раз и позволяет понять пройдёт ли оплата токеном или картой, то оно и прекрасно. Реквизиты карты можно и руками ввести и сразу понимать, что тут орехов не светит. Но смущают диаметрально противоположные мнения о том, как нужно регить карту, чтобы орехов было побольше.
Переказ коштів через систему Інтернет -Банкінгу «MyAlfa-Bank» 1.Для карткових рахунків (за виключенням кредитних карток) 1.1 На власні рахунки та рахунки інших фізичних та юридичних осіб, що відкриті будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), окрім вказаних у п.1.2 цих Тарифів переказів. Не тарифікується
Но при этом:
5. Додаткові сервіси 5.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку). 1% від суми переказу + 5,00 грн.
Т.е. комиссии банка как бы нет, но заплатить за перевод на карту, а не на счёт, всё же придётся. Просто это называется комиссией сервиса, а не банка. Про телефон ничего в правилах нет, но я бы ожидал худшего.
Но с другой стороны, если действительно "про неї будете попереджені перед проведенням переказу", то вопрос легко прояснить самостоятельно и бесплатно.
5. Додаткові сервіси 5.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку). 1% від суми переказу + 5,00 грн.
Т.е. комиссии банка как бы нет, но заплатить за перевод на карту, а не на счёт, всё же придётся. Просто это называется комиссией сервиса, а не банка. Про телефон ничего в правилах нет, но я бы ожидал худшего.
Но с другой стороны, если действительно "про неї будете попереджені перед проведенням переказу", то вопрос легко прояснить самостоятельно и бесплатно.
Комісія 1%+5грн знімається при переказі з картки на картку в інший банк через наші сервіси/переказ через сайт банку/якщо обрати на головній в MAB переказ на картку іншого банку
ol_zy написав:После того как открыли депо, над в него зайти и отключить пролонгацию! Вот такое вот навязывание пролонгации...
А лога, подтверждающего снятие лонгации, нет? Тогда будет, как и с "самопроизвольно" включавшимся альфа-чеком и понятно, в чью пользу "покращення". Осталось еще МАБ убрать, после чего с этой мобильной цяцькой, в т.ч. в суде, ничего не докажете. В плохих намерениях, конечно, подозревать нехорошо, но что делать, если для этого есть основания и прецеденты?
раньше в МАБ можно было скачать твое "заявление на отключение пролонгации" (после отключения в приложении). Как сейчас не знаю, не проверял.