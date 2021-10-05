Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:20

копейка написав: Alfa_Bank написав: копейка написав: Перевести средства клиенту Альфы из веб-версии нужно зайти в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ - Клыєнту Альфа-банку. Далее

За № карти

За № телефону

За реквізитами



по любому варианту комиссии нет для Вайта на выход? Перевести средства клиенту Альфы из веб-версии нужно зайти в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ - Клыєнту Альфа-банку. ДалееЗа № картиЗа № телефонуЗа реквізитамипо любому варианту комиссии нет для Вайта на выход?



Такі перекази будуть без комісії, все правильно. По картці вайт можлива тільки комісія сервісу, а отже про неї будете попереджені перед проведенням переказу Такі перекази будуть без комісії, все правильно. По картці вайт можлива тільки комісія сервісу, а отже про неї будете попереджені перед проведенням переказу

Что касается "можлива", если данный вариант не имеет ничего общего с текущими тарифами, то так и пишите - в случае изменения тарифов в будущем. Что касается "можлива", если данный вариант не имеет ничего общего с текущими тарифами, то так и пишите - в случае изменения тарифов в будущем.

Переказ коштів через систему Інтернет -Банкінгу «MyAlfa-Bank»

1.Для карткових рахунків (за виключенням кредитних карток)

1.1 На власні рахунки та рахунки інших фізичних та юридичних осіб, що відкриті будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «Альфа-Банк»), окрім вказаних у п.1.2 цих Тарифів переказів.

Не тарифікується



5. Додаткові сервіси

5.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку).

1% від суми переказу + 5,00 грн.



Если таки открыть, то видно, что общее ещё как имеет.Но при этом:Т.е. комиссии банка как бы нет, но заплатить за перевод на карту, а не на счёт, всё же придётся. Просто это называется комиссией сервиса, а не банка. Про телефон ничего в правилах нет, но я бы ожидал худшего.Но с другой стороны, если действительно "про неї будете попереджені перед проведенням переказу", то вопрос легко прояснить самостоятельно и бесплатно.