Kalgan написав:раньше в МАБ можно было скачать твое "заявление на отключение пролонгации" (после отключения в приложении). Как сейчас не знаю, не проверял.
То, что было раньше, будем скоро забывать. Раньше было много хорошего. А сейчас мобильные аппликухи пишутся с другими целями. Все хорошее убрать, безопасность распродать, клиента поставить перед фактом, что он никто и звать его никто, чтобы он ничего не мог оспорить и понять, в т.ч. потому, что как это работает, никто, даже сам банк, не знает. Кроме того понаделать кучу всяких "покращень", но на самом деле только для банка и мошенников. В общем деньги вкладываются так, чтобы от них отдача понятно кому была.
В общем, что тут говорить, если даже безопасность, о которой кто-то из великих бизнесменов сказал, что ее не продашь (поэтому типа зачем ее делать), можно продать мошенникам (разобрав и ослабив ее). Что на самом деле во многих банках (с подачи деятелей из бывшего Приватбанка) и происходит.
Вот специально проверил. Но нюанс таки есть. В заявлении написано прошу изменить статус, но не конкретизировано на какой именно Собственно подключил и сразу отключил пролонгацию. Заявления как под копирку, только разный входящий номер
Там, наверное главный вопрос был в цене. Т.к. купить, наверное, многие бы хотели. Там же вроде наилучшие разрабы. Но с другой стороны в уставнике там возможно не более 10 лямов (половина от Гороха сотоварищи, вторая от Тигипыча), а продать хотят за цену в 100 раз большую.
С другой стороны Дубилет создал какую-то ферму по производству этих финтехов и поставил их производство на поток. В Казахстане уже аналог Моно создал. Из-за этого цена может упасть.
В общем, как бизнесмены, Горох и Дубилет молодцы, умеют деньги делать буквально из ничего.
Кстати, где сейчас Д.Дубилет, в Украине? Папашу, не вылазящего из Израиля, уже ж вроде заочно арестовали. А яблоко от яблони как грится ...