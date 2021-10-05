newbie написав:

Kalgan написав: раньше в МАБ можно было скачать твое "заявление на отключение пролонгации" (после отключения в приложении). Как сейчас не знаю, не проверял. раньше в МАБ можно было скачать твое "заявление на отключение пролонгации" (после отключения в приложении). Как сейчас не знаю, не проверял.

То, что было раньше, будем скоро забывать. Раньше было много хорошего. А сейчас мобильные аппликухи пишутся с другими целями. Все хорошее убрать, безопасность распродать, клиента поставить перед фактом, что он никто и звать его никто, чтобы он ничего не мог оспорить и понять, в т.ч. потому, что как это работает, никто, даже сам банк, не знает. Кроме того понаделать кучу всяких "покращень", но на самом деле только для банка и мошенников. В общем деньги вкладываются так, чтобы от них отдача понятно кому была.В общем, что тут говорить, если даже безопасность, о которой кто-то из великих бизнесменов сказал, что ее не продашь (поэтому типа зачем ее делать), можно продать мошенникам (разобрав и ослабив ее). Что на самом деле во многих банках (с подачи деятелей из бывшего Приватбанка) и происходит.