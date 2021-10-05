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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10052100531005410055

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:03

  newbie написав:
  Kalgan написав:раньше в МАБ можно было скачать твое "заявление на отключение пролонгации" (после отключения в приложении). Как сейчас не знаю, не проверял.

То, что было раньше, будем скоро забывать. Раньше было много хорошего. А сейчас мобильные аппликухи пишутся с другими целями. Все хорошее убрать, безопасность распродать, клиента поставить перед фактом, что он никто и звать его никто, чтобы он ничего не мог оспорить и понять, в т.ч. потому, что как это работает, никто, даже сам банк, не знает. Кроме того понаделать кучу всяких "покращень", но на самом деле только для банка и мошенников. В общем деньги вкладываются так, чтобы от них отдача понятно кому была.

В общем, что тут говорить, если даже безопасность, о которой кто-то из великих бизнесменов сказал, что ее не продашь (поэтому типа зачем ее делать), можно продать мошенникам (разобрав и ослабив ее). Что на самом деле во многих банках (с подачи деятелей из бывшего Приватбанка) и происходит.


Вот специально проверил. Но нюанс таки есть. В заявлении написано прошу изменить статус, но не конкретизировано на какой именно :mrgreen:
Собственно подключил и сразу отключил пролонгацию. Заявления как под копирку, только разный входящий номер :?
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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:20

  Квесторе_поверніться написав:Це треба було таку байку придумати
https://minfin.com.ua/ua/2021/11/12/75279188/

А чего байка? Думаете не было этого?

Там, наверное главный вопрос был в цене. Т.к. купить, вероятно, многие бы хотели. Там же вроде наилучшие разрабы. Но с другой стороны в уставнике там возможно не более 10 лямов (половина от Гороха сотоварищи, вторая от Тигипыча), а продать хотят за цену в 100 раз большую.

С другой стороны Дубилет создал какую-то ферму по производству этих финтехов и поставил их производство на поток. В Казахстане уже аналог Моно создал. Из-за этого цена может упасть.

В общем, как бизнесмены, Горох и Дубилет молодцы, умеют деньги делать буквально из ничего.

Кстати, где сейчас Д.Дубилет, в Украине? Папашу, не вылазящего из Израиля, уже ж вроде заочно арестовали. А яблоко от яблони как грится ...
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 12 лис, 2021 22:00, всього редагувалось 1 раз.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:39

  Kalgan написав:В заявлении написано прошу изменить статус, но не конкретизировано на какой именно

Ну как и по альфа-чеку. Переключатель есть, но из какого состояния в какое непонятно.

Видна одна и таже умелая рука. Вы будете суду грить, что отключали, а они скажут, что включали.

А для народа будет версия, что предыдущее состояние "самопроизвольно" изменилось. Ну или типа "слетело".

Там у них и юристы соответствующие. Подтверждением предоставления услуги считают факт подписания договора.

В общем, достойные последователи Гороха и Дубилета.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 20:48

  newbie написав:
  Kalgan написав:В заявлении написано прошу изменить статус, но не конкретизировано на какой именно

Ну как и по альфа-чеку. Переключатель есть, но из какого состояния в какое непонятно.

Видна одна и таже умелая рука. Вы будете суду грить, что отключали, а они скажут, что включали.

А для народа будет версия, что предыдущее состояние "самопроизвольно" изменилось. Ну или типа "слетело".

Там у них и юристы соответствующие. Подтверждением предоставления услуги считают факт подписания договора.

В общем, достойные последователи Гороха и Дубилета.

при каждом переключении ползунка, формируется такое заявление.
значит, если будут говорить, что "вы сами переключили", такое заявление с датой, когда это было, должно быть и они должны его предъявить.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:54

  Kalgan написав:если будут говорить, что "вы сами переключили", такое заявление с датой, когда это было, должно быть и они должны его предъявить.

Так они и предьявят, но скажут, что им Вы включили лонгацию. Как будете доказывать, что наоборот?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 01:15

  newbie написав:
  Kalgan написав:если будут говорить, что "вы сами переключили", такое заявление с датой, когда это было, должно быть и они должны его предъявить.

Так они и предьявят, но скажут, что им Вы включили лонгацию. Как будете доказывать, что наоборот?

Эта больная тема выходит далеко за рамки банка. Просто плакать хочется от того, что за много лет нигде так и не реализован правильный механизм обмена юридически значимой информацией. Это всего касается, но, в первую очередь, конечно, банков, ну и теперь ещё и "Дія". Смысл в том, что вы никогда не сможете доказать, какие кнопки вы нажимали или не нажимали на экране. Поэтому всё это должно быть организовано принципиально по-другому, в виде обмена подписанными сообщениями. Но никому это не выгодно, всех устраивает, что никаких следов нигде не остаётся, и привлечь к ответственности невозможно. Всех, кроме клиентов, но у них нет выбора.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 01:35

  M-Audio написав:Всех, кроме клиентов, но у них нет выбора.

Некоторый есть, но в другой плоскости: можно выбрать продавца услуг, который своей безнаказанностью не злоупотребляет и старается клиентов не только доить, но и любить. Вот меня Киевстар долго долбил сообщениями: а переходи ты со своего плана по 75 грн на тот, где всего побольше. За это в первый месяц заплатишь 50 грн, а в последующие будет уже по 100. Тут нормально, просто игнорировал. А тут вдруг и в Сенсе и в приложении самого КС высветилось, мол акция, и этот новый план будет по 50 грн и в первый месяц и в последующие (прямо отдельной строчкой об этом написано). Ладно, перехожу и... у меня забирают 50 грн и объявляют, что следующие месяцы будут всё таки по 100. В саппорте сидит девушка-попугай, которая может сказать только: "План стоит 100 грн. Вам об этом должно было быть написано, это вы что-то не так поняли. Назад нельзя." Ну что ж, КС меня однократно ограбил на лишний полтинник и потерял клиента с 20тилетним стажем. Он считает, что так выгоднее.
moveton
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