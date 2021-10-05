Kalgan написав:раньше в МАБ можно было скачать твое "заявление на отключение пролонгации" (после отключения в приложении). Как сейчас не знаю, не проверял.
То, что было раньше, будем скоро забывать. Раньше было много хорошего. А сейчас мобильные аппликухи пишутся с другими целями. Все хорошее убрать, безопасность распродать, клиента поставить перед фактом, что он никто и звать его никто, чтобы он ничего не мог оспорить и понять, в т.ч. потому, что как это работает, никто, даже сам банк, не знает. Кроме того понаделать кучу всяких "покращень", но на самом деле только для банка и мошенников. В общем деньги вкладываются так, чтобы от них отдача понятно кому была.
В общем, что тут говорить, если даже безопасность, о которой кто-то из великих бизнесменов сказал, что ее не продашь (поэтому типа зачем ее делать), можно продать мошенникам (разобрав и ослабив ее). Что на самом деле во многих банках (с подачи деятелей из бывшего Приватбанка) и происходит.
Вот специально проверил. Но нюанс таки есть. В заявлении написано прошу изменить статус, но не конкретизировано на какой именно Собственно подключил и сразу отключил пролонгацию. Заявления как под копирку, только разный входящий номер
Там, наверное главный вопрос был в цене. Т.к. купить, вероятно, многие бы хотели. Там же вроде наилучшие разрабы. Но с другой стороны в уставнике там возможно не более 10 лямов (половина от Гороха сотоварищи, вторая от Тигипыча), а продать хотят за цену в 100 раз большую.
С другой стороны Дубилет создал какую-то ферму по производству этих финтехов и поставил их производство на поток. В Казахстане уже аналог Моно создал. Из-за этого цена может упасть.
В общем, как бизнесмены, Горох и Дубилет молодцы, умеют деньги делать буквально из ничего.
Кстати, где сейчас Д.Дубилет, в Украине? Папашу, не вылазящего из Израиля, уже ж вроде заочно арестовали. А яблоко от яблони как грится ...
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 12 лис, 2021 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Kalgan написав:если будут говорить, что "вы сами переключили", такое заявление с датой, когда это было, должно быть и они должны его предъявить.
Так они и предьявят, но скажут, что им Вы включили лонгацию. Как будете доказывать, что наоборот?
Эта больная тема выходит далеко за рамки банка. Просто плакать хочется от того, что за много лет нигде так и не реализован правильный механизм обмена юридически значимой информацией. Это всего касается, но, в первую очередь, конечно, банков, ну и теперь ещё и "Дія". Смысл в том, что вы никогда не сможете доказать, какие кнопки вы нажимали или не нажимали на экране. Поэтому всё это должно быть организовано принципиально по-другому, в виде обмена подписанными сообщениями. Но никому это не выгодно, всех устраивает, что никаких следов нигде не остаётся, и привлечь к ответственности невозможно. Всех, кроме клиентов, но у них нет выбора.
M-Audio написав:Всех, кроме клиентов, но у них нет выбора.
Некоторый есть, но в другой плоскости: можно выбрать продавца услуг, который своей безнаказанностью не злоупотребляет и старается клиентов не только доить, но и любить. Вот меня Киевстар долго долбил сообщениями: а переходи ты со своего плана по 75 грн на тот, где всего побольше. За это в первый месяц заплатишь 50 грн, а в последующие будет уже по 100. Тут нормально, просто игнорировал. А тут вдруг и в Сенсе и в приложении самого КС высветилось, мол акция, и этот новый план будет по 50 грн и в первый месяц и в последующие (прямо отдельной строчкой об этом написано). Ладно, перехожу и... у меня забирают 50 грн и объявляют, что следующие месяцы будут всё таки по 100. В саппорте сидит девушка-попугай, которая может сказать только: "План стоит 100 грн. Вам об этом должно было быть написано, это вы что-то не так поняли. Назад нельзя." Ну что ж, КС меня однократно ограбил на лишний полтинник и потерял клиента с 20тилетним стажем. Он считает, что так выгоднее.
недавно прилетело предложение о кредитовании кешем. что в нем необычно? ставка - 35% годовых, аннуитет.
совсем не свинорыльская тема , но для такого рода кредитов - это прорыв. на уровне платной рассрочки Альфы под комис 1,8%. другие банки стартуют от 50% годовых. потом пришло сообщение от УкрСиба о кредите. Ну думаю, началась гонка кредитов - нет, 65% годовых.
вопрос - это для всех такое снижение или индивидуальное предложение?
Shaman написав:недавно прилетело предложение о кредитовании кешем. что в нем необычно? ставка - 35% годовых, аннуитет.
совсем не свинорыльская тема , но для такого рода кредитов - это прорыв. на уровне платной рассрочки Альфы под комис 1,8%. другие банки стартуют от 50% годовых. потом пришло сообщение от УкрСиба о кредите. Ну думаю, началась гонка кредитов - нет, 65% годовых.
вопрос - это для всех такое снижение или индивидуальное предложение?
Відсоткова ставка залежить від суми та терміну кредиту в основному. Також є різні умови кредитування, наприклад, коли подаєте заявку на оформлення в контакт-центрі/на сайті, або якщо вже є пропозиція до оформлення в особистому кабінеті.
По розстрочці є магазини-партнери і акція (при оформленні через Sense на 3-6 платежів без комісії)