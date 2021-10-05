Додано: Суб 13 лис, 2021 01:35

M-Audio написав: Всех, кроме клиентов, но у них нет выбора. Всех, кроме клиентов, но у них нет выбора.

Некоторый есть, но в другой плоскости: можно выбрать продавца услуг, который своей безнаказанностью не злоупотребляет и старается клиентов не только доить, но и любить. Вот меня Киевстар долго долбил сообщениями: а переходи ты со своего плана по 75 грн на тот, где всего побольше. За это в первый месяц заплатишь 50 грн, а в последующие будет уже по 100. Тут нормально, просто игнорировал. А тут вдруг и в Сенсе и в приложении самого КС высветилось, мол акция, и этот новый план будет по 50 грн и в первый месяц и в последующие (прямо отдельной строчкой об этом написано). Ладно, перехожу и... у меня забирают 50 грн и объявляют, что следующие месяцы будут всё таки по 100. В саппорте сидит девушка-попугай, которая может сказать только: "План стоит 100 грн. Вам об этом должно было быть написано, это вы что-то не так поняли. Назад нельзя." Ну что ж, КС меня однократно ограбил на лишний полтинник и потерял клиента с 20тилетним стажем. Он считает, что так выгоднее.