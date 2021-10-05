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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10053100541005510056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:33

  mephala написав:ОфПреду
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5332434#p5332434
де мої кошти?
чат взяв таймаут на добу але вже пройшли дві доби а там цілковита тиша у відповідь!
і я чекаю на вибачення від банку у вигляді сорі-бонусу за те що кошти вже три дні не відомо де блукають!

Ваше питання в роботі. Зв`язувались із вами в особистих повідомленнях та надавали інформацію стосовно перевірки та відповіді.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:38

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Если банк продает клиентам плохо протестированные продукты, должен бесплатно страховать их от последствий их неработоспособности. Не?

Ваш банк такое делает? Поделитесь названием?
В альфе, если косяк признают, то идут на встречу, а у вас как?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:35

  Shaman написав:недавно прилетело предложение о кредитовании кешем. что в нем необычно?
ставка - 35% годовых, аннуитет.

совсем не свинорыльская тема :D , но для такого рода кредитов - это прорыв. на уровне платной рассрочки Альфы под комис 1,8%.
другие банки стартуют от 50% годовых. потом пришло сообщение от УкрСиба о кредите. Ну думаю, началась гонка кредитов - нет, 65% годовых.

вопрос - это для всех такое снижение или индивидуальное предложение?


для всех: вот тут в 15й строчке
https://alfabank.ua/upload/essential-ch ... cs-abu.pdf
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

спасибо НБУ и НАБУ что заставили такие файлики банки делать
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:22

  mustbe написав:
  ol_zy написав:Выгребать весь лимит с карты и держать в таком состоянии карту в течение неограниченного времени. Естественно погашая ежемесячно (можно порционно, например, по 10К за раз) и снова выгребать погашенное, чтобы быть в грейсе, но при этом карта в глубоком или даже полном минусе.

Ну, так это совсем не трудно.
Выжрал всё с карты, в РД - погасил, в РД+1 - опять выгреб.
Более интересно - выгрести всё и никогда/годами не отдавать, но это уже отдельный разговор

Это какие банки дают такие кредитки, что можно все выгрести и годами ни копейки не заносить? Это скорее утопия, а не бесконечный грейс.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:26

  newbie написав:
  ol_zy написав:После того как открыли депо, над в него зайти и отключить пролонгацию!
Вот такое вот навязывание пролонгации...

А лога, подтверждающего снятие лонгации, нет? Тогда будет, как и с "самопроизвольно" включавшимся альфа-чеком и понятно, в чью пользу "покращення". Осталось еще МАБ убрать, после чего с этой мобильной цяцькой, в т.ч. в суде, ничего не докажете. В плохих намерениях, конечно, подозревать нехорошо, но что делать, если для этого есть основания и прецеденты?

есть - скриншот - обычно этого достаточно. + есть логи с их стороны, но увидеть их нельзя, т.е. там они могут насочинять что угодно.
ol_zy
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