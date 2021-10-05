Shaman написав:недавно прилетело предложение о кредитовании кешем. что в нем необычно? ставка - 35% годовых, аннуитет.
совсем не свинорыльская тема , но для такого рода кредитов - это прорыв. на уровне платной рассрочки Альфы под комис 1,8%. другие банки стартуют от 50% годовых. потом пришло сообщение от УкрСиба о кредите. Ну думаю, началась гонка кредитов - нет, 65% годовых.
вопрос - это для всех такое снижение или индивидуальное предложение?
ol_zy написав:Выгребать весь лимит с карты и держать в таком состоянии карту в течение неограниченного времени. Естественно погашая ежемесячно (можно порционно, например, по 10К за раз) и снова выгребать погашенное, чтобы быть в грейсе, но при этом карта в глубоком или даже полном минусе.
Ну, так это совсем не трудно. Выжрал всё с карты, в РД - погасил, в РД+1 - опять выгреб. Более интересно - выгрести всё и никогда/годами не отдавать, но это уже отдельный разговор
Это какие банки дают такие кредитки, что можно все выгрести и годами ни копейки не заносить? Это скорее утопия, а не бесконечный грейс.
ol_zy написав:После того как открыли депо, над в него зайти и отключить пролонгацию! Вот такое вот навязывание пролонгации...
А лога, подтверждающего снятие лонгации, нет? Тогда будет, как и с "самопроизвольно" включавшимся альфа-чеком и понятно, в чью пользу "покращення". Осталось еще МАБ убрать, после чего с этой мобильной цяцькой, в т.ч. в суде, ничего не докажете. В плохих намерениях, конечно, подозревать нехорошо, но что делать, если для этого есть основания и прецеденты?
есть - скриншот - обычно этого достаточно. + есть логи с их стороны, но увидеть их нельзя, т.е. там они могут насочинять что угодно.