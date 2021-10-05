Додано: Суб 13 лис, 2021 19:01

ol_zy написав: В альфе, если косяк признают В альфе, если косяк признают

Здесь ключевое слово "если". Но в других случаях в (особенно в случаях существенных злоупотреблений) в Альфе не признают даже очевидные косяки, не предоставляют доказательств своих ни на чем не основанных утверждений, а также общепринятую (в понимании НБУ и банковской практики) информацию, которую клиент требует предоставить для подтверждения своей правоты и неправоты банка, т.е. злоупотребляют своим положением. Что впрочем и неудивительно для банка, негнушающегося тырить у клиентов мелочь по карманам.Копеечные подачки (сорри-бонусы) клиентам, которыми Альфа рекламирует себя, это не то, о чем я говорил. Мне не нужны подачки, мне нужно, чтобы у меня не крали деньги. Подачку мне, кажись, предлагали, я отказался.З.Ы. И мой банк в данном случае Альфа. Мы ж его здесь обсуждаем 😉