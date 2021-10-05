Почему думаете, что достаточно? Вам приходилось когда-либо что-то доказывать скриншотами полиции или суду? Вы понимаете, что при этом будут привлекаться эксперты, которые дадут еще неизвестно какое заключение? И что против Вас со стороны банка будет стоять значительно превосходящая Вас по возможностям армия специалистов (ну или не совсем специалистов, судя по их ответам)?
Так что скриншоты это такой себе самопал и не комильфо, особенно, если они еще и ничего не доказывают. Ну покажете Вы скриншот без продления, а они скажут, что Вы продление потом установили. Или покажете, что изменяли статус продления, но с какого на какой, непонятно.
Т.е. там (против клиентов) работали те еще спецы, которые делали все так, чтобы клиент ничего не мог доказать, в т.ч. касательно существенных условий договоров. При этом работали в сговоре "бизнесмены", которые, понятно что хотели, и юристы, которые подсказывали им, как нужно сделать, чтобы ничего нельзя было доказать.
+ есть логи с их стороны, но увидеть их нельзя, т.е. там они могут насочинять что угодно.
Вот именно, что только с их и которые они Вам не покажут, а юристы будут делать вид, что не знают (не понимают) что это такое.
Чтобы получить их, Вам нужно будет открыть в полиции против них дело, обьяснить следователю, откуда и какие логи нужно стребовать, вывести их на чистую воду, если они при этом начнут юлить и обманывать в т.ч. следователя. У Вас есть для этого ресурсы и возможности?
Т.е. особо на скриншоты полагаться не стоит. Можно снимать видео, но они скажут, что Вы его смонтировали.
Это я к тому, что у обычного клиента шансов победить банк мало. Иногда получается, но это обычно, когда банк вообще не сопротивляется (прощелкает или в принципе не возражает).