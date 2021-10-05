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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10054100551005610057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:41

  ol_zy написав:есть - скриншот - обычно этого достаточно.

Почему думаете, что достаточно? Вам приходилось когда-либо что-то доказывать скриншотами полиции или суду? Вы понимаете, что при этом будут привлекаться эксперты, которые дадут еще неизвестно какое заключение? И что против Вас со стороны банка будет стоять значительно превосходящая Вас по возможностям армия специалистов (ну или не совсем специалистов, судя по их ответам)?

Так что скриншоты это такой себе самопал и не комильфо, особенно, если они еще и ничего не доказывают. Ну покажете Вы скриншот без продления, а они скажут, что Вы продление потом установили. Или покажете, что изменяли статус продления, но с какого на какой, непонятно.

Т.е. там (против клиентов) работали те еще спецы, которые делали все так, чтобы клиент ничего не мог доказать, в т.ч. касательно существенных условий договоров. При этом работали в сговоре "бизнесмены", которые, понятно что хотели, и юристы, которые подсказывали им, как нужно сделать, чтобы ничего нельзя было доказать.

+ есть логи с их стороны, но увидеть их нельзя, т.е. там они могут насочинять что угодно.

Вот именно, что только с их и которые они Вам не покажут, а юристы будут делать вид, что не знают (не понимают) что это такое.

Чтобы получить их, Вам нужно будет открыть в полиции против них дело, обьяснить следователю, откуда и какие логи нужно стребовать, вывести их на чистую воду, если они при этом начнут юлить и обманывать в т.ч. следователя. У Вас есть для этого ресурсы и возможности?

Т.е. особо на скриншоты полагаться не стоит. Можно снимать видео, но они скажут, что Вы его смонтировали.

Это я к тому, что у обычного клиента шансов победить банк мало. Иногда получается, но это обычно, когда банк вообще не сопротивляется (прощелкает или в принципе не возражает).
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:06

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5332434#p5332434
де мої кошти?
чат взяв таймаут на добу але вже пройшли дві доби а там цілковита тиша у відповідь!
і я чекаю на вибачення від банку у вигляді сорі-бонусу за те що кошти вже три дні не відомо де блукають!

Ваше питання в роботі. Зв`язувались із вами в особистих повідомленнях та надавали інформацію стосовно перевірки та відповіді.


стосовно цього питання нічого в особистих повідомленнях ви не писали мені.
останні особисті повідомлення у мене стосовно ліміту по хамону від офпреду.
а чат нарешті відповів - взяли тайм аут до 17 листопада. це вже зовсім за межами здорового глузду.
mephala
 
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  #<1 ... 10054100551005610057
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