Додано: Суб 13 лис, 2021 19:41

ol_zy написав: есть - скриншот - обычно этого достаточно. есть - скриншот - обычно этого достаточно.

+ есть логи с их стороны, но увидеть их нельзя, т.е. там они могут насочинять что угодно.

Почему думаете, что достаточно? Вам приходилось когда-либо что-то доказывать скриншотами полиции или суду? Вы понимаете, что при этом будут привлекаться эксперты, которые дадут еще неизвестно какое заключение? И что против Вас со стороны банка будет стоять значительно превосходящая Вас по возможностям армия специалистов (ну или не совсем специалистов, судя по их ответам)?Так что скриншоты это такой себе самопал и не комильфо, особенно, если они еще и ничего не доказывают. Ну покажете Вы скриншот без продления, а они скажут, что Вы продление потом установили. Или покажете, что изменяли статус продления, но с какого на какой, непонятно.Т.е. там (против клиентов) работали те еще спецы, которые делали все так, чтобы клиент ничего не мог доказать, в т.ч. касательно существенных условий договоров. При этом работали в сговоре "бизнесмены", которые, понятно что хотели, и юристы, которые подсказывали им, как нужно сделать, чтобы ничего нельзя было доказать.Вот именно, что только с их и которые они Вам не покажут, а юристы будут делать вид, что не знают (не понимают) что это такое.Чтобы получить их, Вам нужно будет открыть в полиции против них дело, обьяснить следователю, откуда и какие логи нужно стребовать, вывести их на чистую воду, если они при этом начнут юлить и обманывать в т.ч. следователя. У Вас есть для этого ресурсы и возможности?Т.е. особо на скриншоты полагаться не стоит. Можно снимать видео, но они скажут, что Вы его смонтировали.Это я к тому, что у обычного клиента шансов победить банк мало. Иногда получается, но это обычно, когда банк вообще не сопротивляется (прощелкает или в принципе не возражает).