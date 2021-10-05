ol_zy написав:есть - скриншот - обычно этого достаточно.
Почему думаете, что достаточно? Вам приходилось когда-либо что-то доказывать скриншотами полиции или суду? Вы понимаете, что при этом будут привлекаться эксперты, которые дадут еще неизвестно какое заключение? И что против Вас со стороны банка будет стоять значительно превосходящая Вас по возможностям армия специалистов (ну или не совсем специалистов, судя по их ответам)?
Так что скриншоты это такой себе самопал и не комильфо, особенно, если они еще и ничего не доказывают. Ну покажете Вы скриншот без продления, а они скажут, что Вы продление потом установили. Или покажете, что изменяли статус продления, но с какого на какой, непонятно.
Т.е. там (против клиентов) работали те еще спецы, которые делали все так, чтобы клиент ничего не мог доказать, в т.ч. касательно существенных условий договоров. При этом работали в сговоре "бизнесмены", которые, понятно что хотели, и юристы, которые подсказывали им, как нужно сделать, чтобы ничего нельзя было доказать.
+ есть логи с их стороны, но увидеть их нельзя, т.е. там они могут насочинять что угодно.
Вот именно, что только с их и которые они Вам не покажут, а юристы будут делать вид, что не знают (не понимают) что это такое.
Чтобы получить их, Вам нужно будет открыть в полиции против них дело, обьяснить следователю, откуда и какие логи нужно стребовать, вывести их на чистую воду, если они при этом начнут юлить и обманывать в т.ч. следователя. У Вас есть для этого ресурсы и возможности?
Т.е. особо на скриншоты полагаться не стоит. Можно снимать видео, но они скажут, что Вы его смонтировали.
Это я к тому, что у обычного клиента шансов победить банк мало. Иногда получается, но это обычно, когда банк вообще не сопротивляется (прощелкает или в принципе не возражает).
Ваше питання в роботі. Зв`язувались із вами в особистих повідомленнях та надавали інформацію стосовно перевірки та відповіді.
стосовно цього питання нічого в особистих повідомленнях ви не писали мені. останні особисті повідомлення у мене стосовно ліміту по хамону від офпреду. а чат нарешті відповів - взяли тайм аут до 17 листопада. це вже зовсім за межами здорового глузду.
ol_zy написав:скорее вам предлагали вернуть списанную комиссию,
Что-то я не припомню Вас там со свечкой, когда предлагали. Зачем эти грязные намеки (типа предлагали, а он специально отказался, наверное чтобы опорочить банк)? Не заставляйте меня отвечать на них более резко. Нет, мне не предлагали вернуть списанную комиссию. Возможно потому, что при этом пришлось бы признать, что она была списана неправильно (незаконно, ошибочно - нужное подчеркнуть 😉). Кстати это была не комиссия, т.к. деньги списывались с нарушением их же правил. А комиссии не могут списываться с нарушением правил.
хотя при этом комиссию, насколько помню, списали согласно тарифам.
Опять 25. Вы офпред банка? Или его его юрист, который писал бредовый ответ (суть которого была, Вы подписали ДБО, а остальное ни о чем, ни фактов ни доказательств)?
Причем в этом ответе суть моего обращения в банк была проигнорирована. Может, конечно, и не понята. Но кто виноват, что юристы этого банка не понимают, что такое логи и доказательства (или делают вид, что не понимают)?
Значит нужно было обращение расписывать не на них, а на безопасность, в т.ч. например, информационную. Которая хотя бы согласно требованиям к СУИБ должна знать, что такое логи и доказательства (сбор доказательств).
Не захотели и на репутацию банка им начхать? Пофигисты? Ну пусть позорятся. Может кто-то сверху обратит на это внимание. Я предупреждал 😉
То что комиссия копеечная, потому и предложение аналогичное.
О чем Вы опять? Откуда знаете, что предлагали? Зачем вообще было что-то предлагать? Вернули б (можно даже молча) незаконно списанное, и так бы сошло.
Другие банки (думаю и ваш в том числе) - тупо бы отморозился и послал бы вас куда подальше или проигнорил.
Мой банк Альфа. Он так и сделал. Причем у него единственного это получилось, т.к. сумма небольшая и мне лень по ней делать что-то более существенное. Т.е. украл что-то (мелочь по карманам), ну пусть на этом разбогатеет. Я для себя выводы сделал и необходимые меры принял.
M-Audio написав:Логи - это хорошо для случая, когда их держатель не заинтересован в исходе спора. А когда да, они либо скажут, что нет технической возможности ими воспользоваться, или же на ваш скриншот ответят, что вы после сразу после снимка собственноручно пролонгацию тут же и включили с целью опорочить доброе имя.
вот когда скажут, тогда и обсудим.
Чего тогда было переживать о недостаточности управления и контроля пролонгации, если на все согласны? Вам уже на примерах показали, что и как могут ответить. Так что готовьтесь к тому, что будет так, как будет нужно банку, а не Вам. Не захочет банк отдать депозит (захочет его продлить), значит так и будет
Востаннє редагувалось newbie в Суб 13 лис, 2021 21:41, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:Ваше питання в роботі. Зв`язувались із вами в особистих повідомленнях та надавали інформацію стосовно перевірки та відповіді.
стосовно цього питання нічого в особистих повідомленнях ви не писали мені. останні особисті повідомлення у мене стосовно ліміту по хамону від офпреду. а чат нарешті відповів - взяли тайм аут до 17 листопада. це вже зовсім за межами здорового глузду.
Спробуємо прискорити вирішення цього питання зі свого боку
ol_zy написав:а какое отношение имеет уставник к цене компании?
Никакое, но когда покупают г..., то учредителям, обычно, дают то, что они вложили, чтобы они были счастливы, что хоть так вышли.
Здесь конечно не тот случай, а уставник я упомянул, чтобы показать как Горох и Дубилет умеют зарабатывать деньги. Т.е. из сравнительно небольших стартовых сумм за короткий срок зарабатывать достаточно приличные деньги.
ol_zy написав:есть - скриншот - обычно этого достаточно.
Почему думаете, что достаточно? Вам приходилось когда-либо что-то доказывать скриншотами полиции или суду?
И банкам, и суду. Если оппонент согласен с доводами, то никто и не требует доказательств оригинальности. Нормальные банки, обычно идут на уступки и принимают скриншот. Мы же не говорим о том чтобы идти в суд из-за того, что банк пролонгировал на 14 дней депо. Вот если бы на год или 5 лет, то можно было бы и подумать. А то что вам списали плату за обслуживание, то вам и без скриншотов предложили ее вернуть.
newbie написав:Мой банк Альфа. Он так и сделал. Причем у него единственного это получилось, т.к. сумма небольшая и мне лень по ней делать что-то более существенное. Т.е. украл что-то (мелочь по карманам), ну пусть на этом разбогатеет. Я для себя выводы сделал и необходимые меры принял.
Упс. Сотрудник банка, знает как устроено все изнутри (возможно сам писал или разрабатывал эти алгоритмы) и сам же попался на кривой софт... Уволились или код переделали - баг исправили?