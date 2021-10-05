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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лис, 2021 01:14
newbie написав:
Чего тогда было переживать о недостаточности управления и контроля пролонгации, если на все согласны? Вам уже на примерах показали, что и как могут ответить. Так что готовьтесь к тому, что будет так, как будет нужно банку, а не Вам. Не захочет банк отдать депозит (захочет его продлить), значит так и будет
Понятия не имею, чего вы переживаете раз согласны.
Если вы готовы, к тому что как вам банк нарисует, так и будет, то это ваш выбор, но уж точно не мой.
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ol_zy
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cohan
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