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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10055100561005710058

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 01:14

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Чего тогда было переживать о недостаточности управления и контроля пролонгации, если на все согласны? Вам уже на примерах показали, что и как могут ответить. Так что готовьтесь к тому, что будет так, как будет нужно банку, а не Вам. Не захочет банк отдать депозит (захочет его продлить), значит так и будет

Понятия не имею, чего вы переживаете раз согласны.
Если вы готовы, к тому что как вам банк нарисует, так и будет, то это ваш выбор, но уж точно не мой.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:34

Постепенно приучаю себя к Сенсу, т.к. нормальное приложение давно не обновляют и рано или поздно отключат. В Сенсе ни разу не обошлось без уведомления "что-то пошло не так". Сегодня сразу при попытке входа, 2жды. Только с 3й попытки удалось войти. И, о чудо, можно удалить Монатика.
А еще мне очень не нравится "тыканье" приложения, которое еще не заслужило доверия. Альфа, не солидно тыкать клиентам. Пусть ваши пионеры, которые рисуют и пишут это недоразумение, немножко придут в чувство и осознают что и для кого пишут.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:36

Re: Альфа-Банк

  Клиент_ написав:А еще мне очень не нравится "тыканье" приложения

Там есть ТРИ режима панибратства.
Настройте для себя самое уважительное :)

А шо нуна тыцнуть шобы удалить Мохнатого?
мы пока в настройках стола просто швыряем его об стенку, он так забавно отскакивает.
А если попадает на деньги (иконку с переводом), то так забавно крякает :)
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 14 лис, 2021 14:38, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:37

  Amethyst написав:
  Клиент_ написав:А еще мне очень не нравится "тыканье" приложения

Там есть ТРИ режима панибратства.
Настройте для себя самое уважительное :)


"мой господин" (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:52

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:А шо нуна тыцнуть шобы удалить Мохнатого?

так тупо редагування робочого столу, на ньому хрест буде
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:59

  Amethyst написав:
  Клиент_ написав:А еще мне очень не нравится "тыканье" приложения

Там есть ТРИ режима панибратства.
Настройте для себя самое уважительное :)

А шо нуна тыцнуть шобы удалить Мохнатого?
мы пока в настройках стола просто швыряем его об стенку, он так забавно отскакивает.
А если попадает на деньги (иконку с переводом), то так забавно крякает :)

Редактировать раб.стол и удалить эту "шляпу".
Покопался в настройках, установлен стиль общения "сдержанный". Что же там в "дружеском"? Йо, вапсап, бро...?
Если банк так понимает сдержанный стиль, наверное разрабы в клубе с энергетиками ищут вдохновение. Оттуда и шляпа на экране.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:06

  chipmunk написав:
  Amethyst написав:А шо нуна тыцнуть шобы удалить Мохнатого?

так тупо редагування робочого столу, на ньому хрест буде

О ёоо, я так привык, шо у меня на столе все ток нужное, шо хрест невоспринимал как удаление :)
Хана шляпе :)
Amethyst
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