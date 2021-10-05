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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лис, 2021 01:14
newbie написав:
Чего тогда было переживать о недостаточности управления и контроля пролонгации, если на все согласны? Вам уже на примерах показали, что и как могут ответить. Так что готовьтесь к тому, что будет так, как будет нужно банку, а не Вам. Не захочет банк отдать депозит (захочет его продлить), значит так и будет
Понятия не имею, чего вы переживаете раз согласны.
Если вы готовы, к тому что как вам банк нарисует, так и будет, то это ваш выбор, но уж точно не мой.
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ol_zy
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Додано: Нед 14 лис, 2021 14:34
Постепенно приучаю себя к Сенсу, т.к. нормальное приложение давно не обновляют и рано или поздно отключат. В Сенсе ни разу не обошлось без уведомления "что-то пошло не так". Сегодня сразу при попытке входа, 2жды. Только с 3й попытки удалось войти. И, о чудо, можно удалить Монатика.
А еще мне очень не нравится "тыканье" приложения, которое еще не заслужило доверия. Альфа, не солидно тыкать клиентам. Пусть ваши пионеры, которые рисуют и пишут это недоразумение, немножко придут в чувство и осознают что и для кого пишут.
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Клиент_
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Додано: Нед 14 лис, 2021 14:36
Клиент_ написав:
А еще мне очень не нравится "тыканье" приложения
Там есть ТРИ режима панибратства.
Настройте для себя самое уважительное
А шо нуна тыцнуть шобы удалить Мохнатого?
мы пока в настройках стола просто швыряем его об стенку, он так забавно отскакивает.
А если попадает на деньги (иконку с переводом), то так забавно крякает
Востаннє редагувалось Amethyst
в Нед 14 лис, 2021 14:38, всього редагувалось 2 разів.
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Amethyst
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Додано: Нед 14 лис, 2021 14:37
Amethyst написав: Клиент_ написав:
А еще мне очень не нравится "тыканье" приложения
Там есть ТРИ режима панибратства.
Настройте для себя самое уважительное
"мой господин" (с)
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cohan
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Додано: Нед 14 лис, 2021 14:52
Amethyst написав:
А шо нуна тыцнуть шобы удалить Мохнатого?
так тупо редагування робочого столу, на ньому хрест буде
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chipmunk
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Додано: Нед 14 лис, 2021 14:59
Amethyst написав: Клиент_ написав:
А еще мне очень не нравится "тыканье" приложения
Там есть ТРИ режима панибратства.
Настройте для себя самое уважительное
А шо нуна тыцнуть шобы удалить Мохнатого?
мы пока в настройках стола просто швыряем его об стенку, он так забавно отскакивает.
А если попадает на деньги (иконку с переводом), то так забавно крякает
Редактировать раб.стол и удалить эту "шляпу".
Покопался в настройках, установлен стиль общения "сдержанный". Что же там в "дружеском"? Йо, вапсап, бро...?
Если банк так понимает сдержанный стиль, наверное разрабы в клубе с энергетиками ищут вдохновение. Оттуда и шляпа на экране.
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Клиент_
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Додано: Нед 14 лис, 2021 15:06
chipmunk написав: Amethyst написав:
А шо нуна тыцнуть шобы удалить Мохнатого?
так тупо редагування робочого столу, на ньому хрест буде
О ёоо, я так привык, шо у меня на столе все ток нужное, шо хрест невоспринимал как удаление
Хана шляпе
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Amethyst
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Нед 14 лис, 2021 13:14
cohan
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