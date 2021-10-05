Додано: Нед 14 лис, 2021 14:34

Постепенно приучаю себя к Сенсу, т.к. нормальное приложение давно не обновляют и рано или поздно отключат. В Сенсе ни разу не обошлось без уведомления "что-то пошло не так". Сегодня сразу при попытке входа, 2жды. Только с 3й попытки удалось войти. И, о чудо, можно удалить Монатика.

А еще мне очень не нравится "тыканье" приложения, которое еще не заслужило доверия. Альфа, не солидно тыкать клиентам. Пусть ваши пионеры, которые рисуют и пишут это недоразумение, немножко придут в чувство и осознают что и для кого пишут.