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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10056100571005810059

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:49

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Какой-то у Вас нездоровый интерес к обелению тырящих мелочь по карманам. Как-то с ними связаны?

Это ваш банк тырит мелочь или вы солгали, что банк ваш? По ходу это у вас нездоровый интерес. Вам премию зажали или з/п не платят?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:51

  newbie написав:
  ol_zy написав:Если вы готовы, к тому что как вам банк нарисует, так и будет, то это ваш выбор, но уж точно не мой.

Ну конечно не Ваш. И эти слова не Ваши
вот когда скажут, тогда и обсудим

И кипишевать (беспокоиться) по этому вопросу типа я начинал, а не Вы. Ну тогда ждите, когда Вам скажут.

ЗЫ. Интересный у Вас метод - приписывать свои слова собеседнику 😉

Хм. Как одно с другим связано? У вас с логикой проблемы? Я написал, если меня это коснется и у меня будут скриншоты, вот тогда я буду доказывать банку, что он не прав и если не выйдет вот тогда и буду обсуждать, что скриншотов не достаточно.
ЗЫ. Интересный у Вас метод - приписывать свои слова собеседнику
ol_zy
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Повідомлень: 6965
З нами з: 20.01.15
Подякував: 414 раз.
Подякували: 698 раз.
 
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  #<1 ... 10056100571005810059
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