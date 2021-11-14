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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:49
newbie написав:
Какой-то у Вас нездоровый интерес к обелению тырящих мелочь по карманам. Как-то с ними связаны?
Это ваш банк тырит мелочь или вы солгали, что банк ваш? По ходу это у вас нездоровый интерес. Вам премию зажали или з/п не платят?
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ol_zy
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Додано: Нед 14 лис, 2021 22:51
newbie написав: ol_zy написав:
Если вы готовы, к тому что как вам банк нарисует, так и будет, то это ваш выбор, но уж точно не мой.
Ну конечно не Ваш. И эти слова не Ваши
вот когда скажут, тогда и обсудим
И кипишевать (беспокоиться) по этому вопросу типа я начинал, а не Вы. Ну тогда ждите, когда Вам скажут.
ЗЫ. Интересный у Вас метод - приписывать свои слова собеседнику 😉
Хм. Как одно с другим связано? У вас с логикой проблемы? Я написал, если меня это коснется и у меня будут скриншоты, вот тогда я буду доказывать банку, что он не прав и если не выйдет вот тогда и буду обсуждать, что скриншотов не достаточно.
ЗЫ. Интересный у Вас метод - приписывать свои слова собеседнику
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ol_zy
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