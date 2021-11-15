ol_zy написав:Если вы готовы, к тому что как вам банк нарисует, так и будет, то это ваш выбор, но уж точно не мой.
Ну конечно не Ваш. И эти слова не Ваши
вот когда скажут, тогда и обсудим
И кипишевать (беспокоиться) по этому вопросу типа я начинал, а не Вы. Ну тогда ждите, когда Вам скажут.
ЗЫ. Интересный у Вас метод - приписывать свои слова собеседнику 😉
Хм. Как одно с другим связано? У вас с логикой проблемы? Я написал, если меня это коснется и у меня будут скриншоты, вот тогда я буду доказывать банку, что он не прав и если не выйдет вот тогда и буду обсуждать, что скриншотов не достаточно. ЗЫ. Интересный у Вас метод - приписывать свои слова собеседнику
nickS написав:Здравствуйте. Уважаемый представитель банка, сегодня хотел заказать определенную сумму под снятия через кассу отделения. Но столкнулся со сложностями. Сотрудник отделения, который заменяет моего менеджера на время больничного, не смола помочь в данной проблеме. Прошу связаться со мной. Заранее благодарен.
Хочу сказать спасибо банку за оперативную помощь в решении моей проблемы со снятием валюты. Вопрос был быстро решен. Отдельная благодарность менеджеру Марии!
v57 написав:Flamingo а с какой гривневой карты вы, матерый путешественник посоветуете именно снимать наличные шекели в банкомате?
За матерого конечно спасибо, но я на самом деле редко снимаю нал за границей. Особенно в экзотике. При этом никогда не снимаю с гривневой карты. Обычно с карты в той валюте через которую идет расчет потом между моим банком и МПС (для экзотики почти всегда это бакс). В последний раз в феврале 2020 снимал сингапурские доллары и малайзийские ринггиты с использованием аллыной баксовой пакетки. Но небольшие суммы и в аэропортах, где в обменках курсы совсем плохие. А так обычно если нужен нал то меняю наличные доллары (в некоторых странах Евро) на местные тугрики. Это чаще всего выгоднее чем снимать местную валюту с украинских карт.