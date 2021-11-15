Додано: Пон 15 лис, 2021 20:45

v57 написав: Flamingo

а с какой гривневой карты вы, матерый путешественник посоветуете

именно снимать наличные шекели в банкомате? а с какой гривневой карты вы, матерый путешественникпосоветуетеименно снимать наличные шекели в банкомате?

За матерого конечно спасибо, но я на самом деле редко снимаю нал за границей. Особенно в экзотике. При этом никогда не снимаю с гривневой карты. Обычно с карты в той валюте через которую идет расчет потом между моим банком и МПС (для экзотики почти всегда это бакс). В последний раз в феврале 2020 снимал сингапурские доллары и малайзийские ринггиты с использованием аллыной баксовой пакетки. Но небольшие суммы и в аэропортах, где в обменках курсы совсем плохие. А так обычно если нужен нал то меняю наличные доллары (в некоторых странах Евро) на местные тугрики. Это чаще всего выгоднее чем снимать местную валюту с украинских карт.