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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10056100571005810059

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:51

  newbie написав:
  ol_zy написав:Если вы готовы, к тому что как вам банк нарисует, так и будет, то это ваш выбор, но уж точно не мой.

Ну конечно не Ваш. И эти слова не Ваши
вот когда скажут, тогда и обсудим

И кипишевать (беспокоиться) по этому вопросу типа я начинал, а не Вы. Ну тогда ждите, когда Вам скажут.

ЗЫ. Интересный у Вас метод - приписывать свои слова собеседнику 😉

Хм. Как одно с другим связано? У вас с логикой проблемы? Я написал, если меня это коснется и у меня будут скриншоты, вот тогда я буду доказывать банку, что он не прав и если не выйдет вот тогда и буду обсуждать, что скриншотов не достаточно.
ЗЫ. Интересный у Вас метод - приписывать свои слова собеседнику
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:43

Снятие наличных через кассу отделения

  nickS написав:Здравствуйте. Уважаемый представитель банка, сегодня хотел заказать определенную сумму под снятия через кассу отделения. Но столкнулся со сложностями. Сотрудник отделения, который заменяет моего менеджера на время больничного, не смола помочь в данной проблеме. Прошу связаться со мной. Заранее благодарен.

Хочу сказать спасибо банку за оперативную помощь в решении моей проблемы со снятием валюты. Вопрос был быстро решен. Отдельная благодарность менеджеру Марии!
nickS
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:18

снять с вайт-а шекели в израиле
меньше 30т без комиссии вроде
а вот курс как рассчитывается?
через $?
или как-то иначе?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:20

  v57 написав:снять с вайт-а шекели в израиле
меньше 30т без комиссии вроде
а вот курс как рассчитывается?
через $?
или как-то иначе?

Да через бакс. Но будьте еще готовы что банка может взять еще и 1,2-1,3% OIF
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:34

Flamingo
а с какой гривневой карты вы, матерый путешественник :) посоветуете
именно снимать наличные шекели в банкомате?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:45

  v57 написав:Flamingo
а с какой гривневой карты вы, матерый путешественник :) посоветуете
именно снимать наличные шекели в банкомате?

За матерого конечно спасибо, но я на самом деле редко снимаю нал за границей. Особенно в экзотике. При этом никогда не снимаю с гривневой карты. Обычно с карты в той валюте через которую идет расчет потом между моим банком и МПС (для экзотики почти всегда это бакс). В последний раз в феврале 2020 снимал сингапурские доллары и малайзийские ринггиты с использованием аллыной баксовой пакетки. Но небольшие суммы и в аэропортах, где в обменках курсы совсем плохие. А так обычно если нужен нал то меняю наличные доллары (в некоторых странах Евро) на местные тугрики. Это чаще всего выгоднее чем снимать местную валюту с украинских карт.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:56

ок, +, спасибо
v57
 
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