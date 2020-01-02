Додано: Вів 16 лис, 2021 06:45

Ну во первых изначально в условиях задачи было снятие с гривневой карты, а не с доллароврй. А это лишний конверт. Поэтому как бы этот способ отметаем сразу.

Во вторых вы сами сказали про комис банкомата. А он встречается довольно не редко. Поэтому к примеру в упомянутую мною поездку в феврале 2020 когда я был в течение двух недель в Сингапуре, Малайзии и Тае - я в первых двух нал с банкомата снимал, а в третьей нет ибо не было смысла из-за комиса. В третьих каждая страна имеет свои особенности, которые нужно учитывать. Снимите с долларовой карты что нибудь на Кубе и расскажете потом как оно было выгодно. Также на Маврикий и Кабо-Верде изначально лучше ехать с наличным Евро ибо из-за их изначальной ориентированности на европейцев (в первом случае на французов, а во втором на португальцев) доллар не очень популярная валюта, и курсообразование Евро более выгодное. В четвертых, как и вы я довольно редко снимаю нал в местных банкоматах а плачу чаще картой. Бывают страны где я и вовсе не меняю СКВ на местные тугрики, потому как уровень приема карт зашкаливает и нал не нужен в принципе, а если и нужен ради какого-то сувенира на рынке или оставить "на чай" в кафешках то берут и мелкий бакс или евро - специально снимать что-то или менять - это тупо терять время, что бывает дороже чем потерять несколько центов на курсе. Поэтому возможно некоторые страны я упускаю с точки зрения что там можно было снять что-то в банкомате и это сэкономило бы несколько центов или гривен, но я сделал осознанный выбор в сторону экономии времени а не денег. В пятых собираясь в ту или иную страну я собираю инфу о том как и чем там лучше платить. По возможности ряд вещей (проживание, аренда авто, перемещение по стране общественным транспортом или внутренние перелеты) оплачиваю картой еще с Украины. Пытаюсь узнать о комисе банкоматов. Узнаю где и как лучше менять деньги (к примеру бывает как раз что самый лучший курс обмена именно в аэропорту - как например в Маниле - а любой другой обмен внутри страны менее выгоден), насколько легко оплатить картой или телефоном (есть страны где оплатить телефоном невозможно, а есть страны где практически не принимают карты (Танзания, Кабо-Верде) или принимают и написано что при этом сумма платежа будет увеличена на 2,3,5% - такое тоже есть и официально). Также уже на месте делаю оплату картой и смотрю какой выходит курс и как он отличается от курса обменников и уже исходя из всей имеющейся у меня информации а также исходя из того какие траты у меня еще не оплачены с Украины принимаю решение как лучше и выгодне мне платить и стоит ли менять СКВ на местный нал.

В общем все очень не просто. Но для меня приоритеты расставлены обычно так:

1. Оплата в местной валюте имеющимися у меня картами прежде всего долларовымм, в зоне Евро евровыми, очень редко гривневыми (если хороший кэшбек).

2. Снятие небольших сумм местного нала (эквивалент 20-50 USD) на первое время в аэропорту с долларовых карт если это выгодно.

3. Обмен СКВ в эквиваленте 300-500 USD на местные тугрики в обменнике (иногда даже в аэропорту) если в поездке они будут нужны, а проникновение карт не велико, а банкоматный курс не выгоден (из-за комиса или особенностей местного курсообразовани).

4. Снимаю нал в обьемах эквивалентным 300-500 USD (обычно этой суммы хватает на две недели на покупки сувениров, фруктов, подарков и т.п.) в местном банкомате если это выгоднее чем п.3.

Честно говоря до п.4 ещё ни разу не доходил. Как-то так...