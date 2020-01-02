ol_zy написав:Если вы готовы, к тому что как вам банк нарисует, так и будет, то это ваш выбор, но уж точно не мой.
Ну конечно не Ваш. И эти слова не Ваши
вот когда скажут, тогда и обсудим
И кипишевать (беспокоиться) по этому вопросу типа я начинал, а не Вы. Ну тогда ждите, когда Вам скажут.
ЗЫ. Интересный у Вас метод - приписывать свои слова собеседнику 😉
Хм. Как одно с другим связано? У вас с логикой проблемы? Я написал, если меня это коснется и у меня будут скриншоты, вот тогда я буду доказывать банку, что он не прав и если не выйдет вот тогда и буду обсуждать, что скриншотов не достаточно. ЗЫ. Интересный у Вас метод - приписывать свои слова собеседнику
nickS написав:Здравствуйте. Уважаемый представитель банка, сегодня хотел заказать определенную сумму под снятия через кассу отделения. Но столкнулся со сложностями. Сотрудник отделения, который заменяет моего менеджера на время больничного, не смола помочь в данной проблеме. Прошу связаться со мной. Заранее благодарен.
Хочу сказать спасибо банку за оперативную помощь в решении моей проблемы со снятием валюты. Вопрос был быстро решен. Отдельная благодарность менеджеру Марии!
v57 написав:Flamingo а с какой гривневой карты вы, матерый путешественник посоветуете именно снимать наличные шекели в банкомате?
За матерого конечно спасибо, но я на самом деле редко снимаю нал за границей. Особенно в экзотике. При этом никогда не снимаю с гривневой карты. Обычно с карты в той валюте через которую идет расчет потом между моим банком и МПС (для экзотики почти всегда это бакс). В последний раз в феврале 2020 снимал сингапурские доллары и малайзийские ринггиты с использованием аллыной баксовой пакетки. Но небольшие суммы и в аэропортах, где в обменках курсы совсем плохие. А так обычно если нужен нал то меняю наличные доллары (в некоторых странах Евро) на местные тугрики. Это чаще всего выгоднее чем снимать местную валюту с украинских карт.
Flamingo написав:меняю наличные доллары (в некоторых странах Евро) на местные тугрики. Это чаще всего выгоднее чем снимать местную валюту с украинских карт.
А у меня опыт обратный - снимать с карты мелкие суммы нала выгоднее. Правда, я уже лет 5 не снимал за границей. Всё картой, картой. И пару раз встречал банкоматы, которые нагло требовали от 5 до 11% комиссии, что было бы уже явно не выгодно. Но если банкоматы нормальные и комиссию не берут, то даже с долларовой карты Приватбанка (2% комиссия карты) получалось выгоднее, чем доллары менять. Или вы путешествуете где-то по более "приближенному к доллару" миру, т.е. где доллар - почти родная валюта? Иначе я такое объяснить не могу.
Ну во первых изначально в условиях задачи было снятие с гривневой карты, а не с доллароврй. А это лишний конверт. Поэтому как бы этот способ отметаем сразу. Во вторых вы сами сказали про комис банкомата. А он встречается довольно не редко. Поэтому к примеру в упомянутую мною поездку в феврале 2020 когда я был в течение двух недель в Сингапуре, Малайзии и Тае - я в первых двух нал с банкомата снимал, а в третьей нет ибо не было смысла из-за комиса. В третьих каждая страна имеет свои особенности, которые нужно учитывать. Снимите с долларовой карты что нибудь на Кубе и расскажете потом как оно было выгодно. Также на Маврикий и Кабо-Верде изначально лучше ехать с наличным Евро ибо из-за их изначальной ориентированности на европейцев (в первом случае на французов, а во втором на португальцев) доллар не очень популярная валюта, и курсообразование Евро более выгодное. В четвертых, как и вы я довольно редко снимаю нал в местных банкоматах а плачу чаще картой. Бывают страны где я и вовсе не меняю СКВ на местные тугрики, потому как уровень приема карт зашкаливает и нал не нужен в принципе, а если и нужен ради какого-то сувенира на рынке или оставить "на чай" в кафешках то берут и мелкий бакс или евро - специально снимать что-то или менять - это тупо терять время, что бывает дороже чем потерять несколько центов на курсе. Поэтому возможно некоторые страны я упускаю с точки зрения что там можно было снять что-то в банкомате и это сэкономило бы несколько центов или гривен, но я сделал осознанный выбор в сторону экономии времени а не денег. В пятых собираясь в ту или иную страну я собираю инфу о том как и чем там лучше платить. По возможности ряд вещей (проживание, аренда авто, перемещение по стране общественным транспортом или внутренние перелеты) оплачиваю картой еще с Украины. Пытаюсь узнать о комисе банкоматов. Узнаю где и как лучше менять деньги (к примеру бывает как раз что самый лучший курс обмена именно в аэропорту - как например в Маниле - а любой другой обмен внутри страны менее выгоден), насколько легко оплатить картой или телефоном (есть страны где оплатить телефоном невозможно, а есть страны где практически не принимают карты (Танзания, Кабо-Верде) или принимают и написано что при этом сумма платежа будет увеличена на 2,3,5% - такое тоже есть и официально). Также уже на месте делаю оплату картой и смотрю какой выходит курс и как он отличается от курса обменников и уже исходя из всей имеющейся у меня информации а также исходя из того какие траты у меня еще не оплачены с Украины принимаю решение как лучше и выгодне мне платить и стоит ли менять СКВ на местный нал. В общем все очень не просто. Но для меня приоритеты расставлены обычно так: 1. Оплата в местной валюте имеющимися у меня картами прежде всего долларовымм, в зоне Евро евровыми, очень редко гривневыми (если хороший кэшбек). 2. Снятие небольших сумм местного нала (эквивалент 20-50 USD) на первое время в аэропорту с долларовых карт если это выгодно. 3. Обмен СКВ в эквиваленте 300-500 USD на местные тугрики в обменнике (иногда даже в аэропорту) если в поездке они будут нужны, а проникновение карт не велико, а банкоматный курс не выгоден (из-за комиса или особенностей местного курсообразовани). 4. Снимаю нал в обьемах эквивалентным 300-500 USD (обычно этой суммы хватает на две недели на покупки сувениров, фруктов, подарков и т.п.) в местном банкомате если это выгоднее чем п.3. Честно говоря до п.4 ещё ни разу не доходил. Как-то так...