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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 07:32
mikhail_kobets написав:
Подскажите, в этом месяце сенсацийный бонус за пополнения в октябре уже выплатили?
Да
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