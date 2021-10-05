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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 07:32
mikhail_kobets написав:
Подскажите, в этом месяце сенсацийный бонус за пополнения в октябре уже выплатили?
Да
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:13
Привет! СЕНКС за подсказку, как закинуть гривну на чужую карту Альфы БЕЗ комиссии? - через терминал банка?
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Миша-клиент
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:31
M-Audio написав: Flamingo написав:
меняю наличные доллары (в некоторых странах Евро) на местные тугрики. Это чаще всего выгоднее чем снимать местную валюту с украинских карт.
А у меня опыт обратный - снимать с карты мелкие суммы нала выгоднее. Правда, я уже лет 5 не снимал за границей. Всё картой, картой. И пару раз встречал банкоматы, которые нагло требовали от 5 до 11% комиссии, что было бы уже явно не выгодно. Но если банкоматы нормальные и комиссию не берут, то даже с долларовой карты Приватбанка (2% комиссия карты) получалось выгоднее, чем доллары менять. Или вы путешествуете где-то по более "приближенному к доллару" миру, т.е. где доллар - почти родная валюта? Иначе я такое объяснить не могу.
Вчерашний опыт, Турция. Снять лиры с гривневого вайта - курс 2,73 грн/л. Некоторые банкоматы берут допкомиссию, некоторые действительно без комиссии. Местные обменки светят курс наличного бакса 9,27 - при этом, учитывая что мой наличный бакс не покупался по курсу ниже 27 грн, с вайта снимать выгоднее. А если в онлайне купить по текущему 26,48, то кросс-курс получится 2,86 грн/л - все равно с вайта выгоднее снимать. Пару лет назад Альфа через несколько дней по факту проводки списывала еще курсовую разницу, но вот сейчас ни разу за несколько недель никаких доп.списаний
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:34
Миша-клиент написав:
Привет! СЕНКС за подсказку, как закинуть гривну на чужую карту Альфы БЕЗ комиссии? - через терминал банка?
Терминал Easypay по номеру карты без комиссии до 5 тысяч без идентификации
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pharus
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:48
Тоже спрошу, вдруг кто имел опыт - если принимать трансграничный перевод на вайт или хамелеон, никаких допкомиссий не будет, кроме комиссии самого сервиса переводов (paysend)?
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pharus
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:52
Миша-клиент написав:
Привет! СЕНКС за подсказку, как закинуть гривну на чужую карту Альфы БЕЗ комиссии? - через терминал банка?
Термінали Приватбанку, Банкомати банку, EasyPay, City24, але буде обмеження по сумі. Ви яку будете поповнювати?
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:55
pharus написав:
Тоже спрошу, вдруг кто имел опыт - если принимать трансграничный перевод на вайт или хамелеон, никаких допкомиссий не будет, кроме комиссии самого сервиса переводов (paysend)?
По цим карткам немає комісії за зарахування коштів.
Операція буде зарахована за курсом (залежно від валюти переказу і МПС), якщо ми отримаємо переказ за номером картки в іншій валюті.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:58
В Сенсі налаштовані і вибрані пуші замість смс. Повідомлення про транзакції туди і приходять. Але підтвердження всяких оплат, коди підтвердження все-рівно йдуть смс-ками. Так і має бути? Чи десь ще можна увімкнути, щоб приходили лиш пуші в Сенсі?
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andresBeck
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:02
andresBeck написав:
В Сенсі налаштовані і вибрані пуші замість смс. Повідомлення про транзакції туди і приходять. Але підтвердження всяких оплат, коди підтвердження все-рівно йдуть смс-ками. Так і має бути? Чи десь ще можна увімкнути, щоб приходили лиш пуші в Сенсі?
будет и смс с кодами.Коряво, неудобно и неэкономно
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:06
andresBeck написав:
В Сенсі налаштовані і вибрані пуші замість смс. Повідомлення про транзакції туди і приходять. Але підтвердження всяких оплат, коди підтвердження все-рівно йдуть смс-ками. Так і має бути? Чи десь ще можна увімкнути, щоб приходили лиш пуші в Сенсі?
Підтвердження через PUSH-повідомлення можливе, якщо сервіс, де проводите операцію підтримує технологію 3DS 2.0, якщо ні, то підтвердження буде через код з смс
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