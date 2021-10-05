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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10058100591006010061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:08

  pharus написав:Вчерашний опыт, Турция. Снять лиры с гривневого вайта - курс 2,73 грн/л. Некоторые банкоматы берут допкомиссию, некоторые действительно без комиссии. Местные обменки светят курс наличного бакса 9,27 - при этом, учитывая что мой наличный бакс не покупался по курсу ниже 27 грн, с вайта снимать выгоднее. А если в онлайне купить по текущему 26,48, то кросс-курс получится 2,86 грн/л - все равно с вайта выгоднее снимать. Пару лет назад Альфа через несколько дней по факту проводки списывала еще курсовую разницу, но вот сейчас ни разу за несколько недель никаких доп.списаний :roll:

Странная у вас логика - если когда-то вы купили бакс дорого то сейчас для вас выгоднее по тому курсу что получается. А если вы кондато купили по 8-16-22 тогда будет сейчас не вынодно? Опять таки не понятно применила к вам алла OIF или нет. Если нет то это еще не значит что при наличии выгодного курса по лире он окажется также выгодным к примеру по шекелю
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:55

  Flamingo написав:Странная у вас логика - если когда-то вы купили бакс дорого то сейчас для вас выгоднее по тому курсу что получается. А если вы кондато купили по 8-16-22 тогда будет сейчас не вынодно? Опять таки не понятно применила к вам алла OIF или нет. Если нет то это еще не значит что при наличии выгодного курса по лире он окажется также выгодным к примеру по шекелю
Почему странная? Дешевый бакс, купленный по 8-13-16-22 было выгодно сдавать (в доковидные годы). Купленный по 27+ пока не выгодно. Хотя лира проседает все дальше и дальше... Сейчас курс в обменках 9,27 а неделю назад был 9,00
OIF на 3-4 день после снятия должны были списать, но ни разу не видел в выписке в этом сезоне ни единого допсписания.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:10

Re: Альфа-Банк

  pharus написав:Почему странная? Дешевый бакс, купленный по 8-13-16-22 было выгодно сдавать (в доковидные годы). Купленный по 27+ пока не выгодно. Хотя лира проседает все дальше и дальше... Сейчас курс в обменках 9,27 а неделю назад был 9,00

Рассмешили и напомнили мне один случай из моей трудовой деятельности. Как то волей судеб оказался с проверкой в одном филиале. Было это довольно давно - операции проходили не как сейчас и сама проверка касалась кассы и я обратил внимание что у завкассы вся валюта была расфасована по конвертам. На конвертах стояли какие-то циферки и даты. Я поинтересовался WTF - что за странная система учета и фасовки. А завкассы мне объяснила: "Сейчас же гривна растет, а курс валюты падает, так вот я чтобы случайно не продать ту валюту что куплена дороже вот так все и фасую и когда кто-то что-то хочет купить то продаю из того конверта, где валюта была куплена дешевле!!!" Я плакалЪ. Дело в том что любая валюта по какому курсу она не была куплена стоит исходя из того курса который есть и сейчас. И если Вы купили 100 баксов по 28 а заплатили сегодня когда курсу 26 с хвостиком - то вы просто сегодня заплатили просто 100 баксов или эквивалент двух тысяч шестиста гривень с хвостиком. Ну этот так принято считать по крайней мере в банках. Личные финансы конечно может каждый учитывать как ему угодно, хоть пересчитывая в советские рубли.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:21

  Flamingo написав:И если Вы купили 100 баксов по 28 а заплатили сегодня когда курсу 26 с хвостиком - то вы просто сегодня заплатили просто 100 баксов или эквивалент двух тысяч шестиста гривень с хвостиком. Ну этот так принято считать по крайней мере в банках. Личные финансы конечно может каждый учитывать как ему угодно, хоть пересчитывая в советские рубли.
Да, мне лично ближе и понятнее обычный FIFO
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:23

  Flamingo написав:это еще не значит что при наличии выгодного курса по лире он окажется также выгодным к примеру по шекелю
Логично, но я и говорил конкретно о моем опыте с лирами, любая другая валюта требует отдельного теста
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:26

Re: Альфа-Банк

Вайт пополнить дает только на 29999, это в сутки или за раз?
Rack
 
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