Додано: Вів 16 лис, 2021 12:10

pharus написав: Почему странная? Дешевый бакс, купленный по 8-13-16-22 было выгодно сдавать (в доковидные годы). Купленный по 27+ пока не выгодно. Хотя лира проседает все дальше и дальше... Сейчас курс в обменках 9,27 а неделю назад был 9,00 Почему странная? Дешевый бакс, купленный по 8-13-16-22 было выгодно сдавать (в доковидные годы). Купленный по 27+ пока не выгодно. Хотя лира проседает все дальше и дальше... Сейчас курс в обменках 9,27 а неделю назад был 9,00

Рассмешили и напомнили мне один случай из моей трудовой деятельности. Как то волей судеб оказался с проверкой в одном филиале. Было это довольно давно - операции проходили не как сейчас и сама проверка касалась кассы и я обратил внимание что у завкассы вся валюта была расфасована по конвертам. На конвертах стояли какие-то циферки и даты. Я поинтересовался WTF - что за странная система учета и фасовки. А завкассы мне объяснила: "Сейчас же гривна растет, а курс валюты падает, так вот я чтобы случайно не продать ту валюту что куплена дороже вот так все и фасую и когда кто-то что-то хочет купить то продаю из того конверта, где валюта была куплена дешевле!!!" Я плакалЪ. Дело в том что любая валюта по какому курсу она не была куплена стоит исходя из того курса который есть и сейчас. И если Вы купили 100 баксов по 28 а заплатили сегодня когда курсу 26 с хвостиком - то вы просто сегодня заплатили просто 100 баксов или эквивалент двух тысяч шестиста гривень с хвостиком. Ну этот так принято считать по крайней мере в банках. Личные финансы конечно может каждый учитывать как ему угодно, хоть пересчитывая в советские рубли.