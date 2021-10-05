pharus написав:Вчерашний опыт, Турция. Снять лиры с гривневого вайта - курс 2,73 грн/л. Некоторые банкоматы берут допкомиссию, некоторые действительно без комиссии. Местные обменки светят курс наличного бакса 9,27 - при этом, учитывая что мой наличный бакс не покупался по курсу ниже 27 грн, с вайта снимать выгоднее. А если в онлайне купить по текущему 26,48, то кросс-курс получится 2,86 грн/л - все равно с вайта выгоднее снимать. Пару лет назад Альфа через несколько дней по факту проводки списывала еще курсовую разницу, но вот сейчас ни разу за несколько недель никаких доп.списаний
Странная у вас логика - если когда-то вы купили бакс дорого то сейчас для вас выгоднее по тому курсу что получается. А если вы кондато купили по 8-16-22 тогда будет сейчас не вынодно? Опять таки не понятно применила к вам алла OIF или нет. Если нет то это еще не значит что при наличии выгодного курса по лире он окажется также выгодным к примеру по шекелю
Flamingo написав:Странная у вас логика - если когда-то вы купили бакс дорого то сейчас для вас выгоднее по тому курсу что получается. А если вы кондато купили по 8-16-22 тогда будет сейчас не вынодно? Опять таки не понятно применила к вам алла OIF или нет. Если нет то это еще не значит что при наличии выгодного курса по лире он окажется также выгодным к примеру по шекелю
Почему странная? Дешевый бакс, купленный по 8-13-16-22 было выгодно сдавать (в доковидные годы). Купленный по 27+ пока не выгодно. Хотя лира проседает все дальше и дальше... Сейчас курс в обменках 9,27 а неделю назад был 9,00 OIF на 3-4 день после снятия должны были списать, но ни разу не видел в выписке в этом сезоне ни единого допсписания.
pharus написав:Почему странная? Дешевый бакс, купленный по 8-13-16-22 было выгодно сдавать (в доковидные годы). Купленный по 27+ пока не выгодно. Хотя лира проседает все дальше и дальше... Сейчас курс в обменках 9,27 а неделю назад был 9,00
Рассмешили и напомнили мне один случай из моей трудовой деятельности. Как то волей судеб оказался с проверкой в одном филиале. Было это довольно давно - операции проходили не как сейчас и сама проверка касалась кассы и я обратил внимание что у завкассы вся валюта была расфасована по конвертам. На конвертах стояли какие-то циферки и даты. Я поинтересовался WTF - что за странная система учета и фасовки. А завкассы мне объяснила: "Сейчас же гривна растет, а курс валюты падает, так вот я чтобы случайно не продать ту валюту что куплена дороже вот так все и фасую и когда кто-то что-то хочет купить то продаю из того конверта, где валюта была куплена дешевле!!!" Я плакалЪ. Дело в том что любая валюта по какому курсу она не была куплена стоит исходя из того курса который есть и сейчас. И если Вы купили 100 баксов по 28 а заплатили сегодня когда курсу 26 с хвостиком - то вы просто сегодня заплатили просто 100 баксов или эквивалент двух тысяч шестиста гривень с хвостиком. Ну этот так принято считать по крайней мере в банках. Личные финансы конечно может каждый учитывать как ему угодно, хоть пересчитывая в советские рубли.
Flamingo написав:И если Вы купили 100 баксов по 28 а заплатили сегодня когда курсу 26 с хвостиком - то вы просто сегодня заплатили просто 100 баксов или эквивалент двух тысяч шестиста гривень с хвостиком. Ну этот так принято считать по крайней мере в банках. Личные финансы конечно может каждый учитывать как ему угодно, хоть пересчитывая в советские рубли.
Flamingo написав:Ну этот так принято считать по крайней мере в банках. Личные финансы конечно может каждый учитывать как ему угодно, хоть пересчитывая в советские рубли.
ИМХО, опыт банков всё-таки мало применим к личным финансам, ввиду хотя бы только масштабов операций и работы маржи в другую сторону. Тут было бы более интересно узнать подход клиентов, разбирающихся в валютообменных операциях, для случая, когда купил валюту, а она упала в цене. Что сейчас делать: продавать ту, которую уже купил, или докупать по сниженному курсу с надеждой на дальнейшее повышение курса?
andresBeck написав:В Сенсі налаштовані і вибрані пуші замість смс. Повідомлення про транзакції туди і приходять. Але підтвердження всяких оплат, коди підтвердження все-рівно йдуть смс-ками. Так і має бути? Чи десь ще можна увімкнути, щоб приходили лиш пуші в Сенсі?
Підтвердження через PUSH-повідомлення можливе, якщо сервіс, де проводите операцію підтримує технологію 3DS 2.0, якщо ні, то підтвердження буде через код з смс
Переказ на картку Моно - приходить підтвердження в смс. Чому не пуш? Такж смс приходили коли змінював ел.пошту в Сенсі. Сенс такий весь типу супермегаінноваційний, а такі підтвердження все-рівно через смс...
ingtrans написав:Тут было бы более интересно узнать подход клиентов, разбирающихся в валютообменных операциях, для случая, когда купил валюту, а она упала в цене. Что сейчас делать: продавать ту, которую уже купил, или докупать по сниженному курсу с надеждой на дальнейшее повышение курса?
Это не в самих операцицях, а в курсообразовании в зависимости от состояния Вселенной. Такие "разбирающиеся" называются валютными спекулянтами. Например, в этой теме живут.
pharus написав:Вчерашний опыт, Турция. Снять лиры с гривневого вайта - курс 2,73 грн/л. Некоторые банкоматы берут допкомиссию, некоторые действительно без комиссии. Местные обменки светят курс наличного бакса 9,27
А курс VISA вчера был 2.666, т.е. где-то 2% и теряется. Или у Аллы и по карте в магазине 2.73 получался? А вот что в обменках так доллар дёшево ценят - это для Турции странно. Визовый курс вчера 9.868 был. Несколько лет назад был в Турции - в обменках курс не сильно отличался от визового. Но может и изменилось чего. Основная печаль банкомата, что, во-первых, его нужно ещё найти. А во-вторых, перед обменом не видишь по какому курсу с тебя спишут. А так может и выгоднее.