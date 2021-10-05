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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10060100611006210063>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:21

Alfa_Bank Поясніть мені, чому друга лінія підтримки каже, що у Харкові не існує такої станції метро, як Майдан Конституції :evil:
Kalgan
 
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Del
Востаннє редагувалось slktym007 в Вів 16 лис, 2021 17:43, всього редагувалось 1 раз.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:40

  Kalgan написав:Alfa_Bank Поясніть мені, чому друга лінія підтримки каже, що у Харкові не існує такої станції метро, як Майдан Конституції :evil:

Друга лінія підтримка просто трохи не місцева в Харкові :lol:

Малось не увазі не те, що такої станції немає взагалі, а те, що партнер нам не передав дані про цю станцію. А саме ID її терміналу. ID терміналу 52014050.
https://cashuclub.com.ua/rules/rull_cas ... ubway.html
В акції пункт 4.3 перелік всіх ID, серед них немає ID Майдану Конституції. Партнер просто не передав нам її.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:46

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank Поясніть мені, чому друга лінія підтримки каже, що у Харкові не існує такої станції метро, як Майдан Конституції :evil:

Друга лінія підтримка просто трохи не місцева в Харкові :lol:

Малось не увазі не те, що такої станції немає взагалі, а те, що партнер нам не передав дані про цю станцію. А саме ID її терміналу. ID терміналу 52014050.
https://cashuclub.com.ua/rules/rull_cas ... ubway.html
В акції пункт 4.3 перелік всіх ID, серед них немає ID Майдану Конституції. Партнер просто не передав нам її.

Супер, особливо враховуючи, що клієнт не може дізнатися ID - терміналів станцій.
А чим ця станція особлива, що її виключили з акції ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:52

Kalgan
Її не виключили, а просто партнер забув передати її нам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:56

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Її не виключили, а просто партнер забув передати її нам.

Партнер часом не ощАд-банк ?
За листопад по цій станції будуть горіхи чи ні ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:57

Kalgan
Це питання зараз на уточненні.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:02

Re: Альфа-Банк

Доброго вечора. Я правильно розумію, що представник банку на форумі це не одна людина? А це та людина, у якої робоча зміна в той чи інший день?
Чому питаю. Бо та представник, що була декілька місяців тому оперативно відповідала,а зараз тиша.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:08

Alfa_Bank
Це ще що за актуалізація?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:11

_PORT_UA
Так, нас декілька. Вибачте, могли пропустити. Зараз дамо відповідь.
Alfa_Bank
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