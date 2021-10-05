Kalgan написав:Alfa_Bank Поясніть мені, чому друга лінія підтримки каже, що у Харкові не існує такої станції метро, як Майдан Конституції
Друга лінія підтримка просто трохи не місцева в Харкові
Малось не увазі не те, що такої станції немає взагалі, а те, що партнер нам не передав дані про цю станцію. А саме ID її терміналу. ID терміналу 52014050. https://cashuclub.com.ua/rules/rull_cas ... ubway.html В акції пункт 4.3 перелік всіх ID, серед них немає ID Майдану Конституції. Партнер просто не передав нам її.
Kalgan написав:Alfa_Bank Поясніть мені, чому друга лінія підтримки каже, що у Харкові не існує такої станції метро, як Майдан Конституції
Друга лінія підтримка просто трохи не місцева в Харкові
Малось не увазі не те, що такої станції немає взагалі, а те, що партнер нам не передав дані про цю станцію. А саме ID її терміналу. ID терміналу 52014050. https://cashuclub.com.ua/rules/rull_cas ... ubway.html В акції пункт 4.3 перелік всіх ID, серед них немає ID Майдану Конституції. Партнер просто не передав нам її.
Супер, особливо враховуючи, що клієнт не може дізнатися ID - терміналів станцій. А чим ця станція особлива, що її виключили з акції ?
Доброго вечора. Я правильно розумію, що представник банку на форумі це не одна людина? А це та людина, у якої робоча зміна в той чи інший день? Чому питаю. Бо та представник, що була декілька місяців тому оперативно відповідала,а зараз тиша.