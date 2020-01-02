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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10060100611006210063

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:14

  Ukrainian написав:Alfa_Bank
Це ще що за актуалізація?
Зображення


у меня было тоже самое недавно ... просто жмете далее и подтверждаете ваши старые данные (если не поменялось ничего) - если поменялось, - можете их скорректировтаь ..
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:34

Підкажіть, будь ласка, як оплачуються декілька розстрочок(не достроково, а в встановлений термін)? Це треба кожну окрема обирати і переводити гроші? Чи в сенсі десь є опція оплатити всі необхідні платежі розстрочок?
joracheb
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:41

  joracheb написав:Підкажіть, будь ласка, як оплачуються декілька розстрочок(не достроково, а в встановлений термін)? Це треба кожну окрема обирати і переводити гроші? Чи в сенсі десь є опція оплатити всі необхідні платежі розстрочок?

Все Рассрочки привязаны к РД.
В РД (после 21:00) биллинг посчитает скока нуна по каждой гасить и приплюсует сумму погашения к задолженности в грейсе. Эту задолженность нуна погасить ДО следующей РД, т.е. через +30дн.
Др. словами, вам не нуна заморачиваться на этот счет, а просто контроллировать погашение задолженности в льготном периоде.
Учтите, шо за -1 дн до следующей РД Алка подменит сумму льготной задолженности на сумму задолженности текущего периода на тот момент! Поэтому лучше сумму погашения выписать на ладошку или сохранить СМСку с ней.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:06

  _PORT_UA написав:Доброго вечора. Я правильно розумію, що представник банку на форумі це не одна людина? А це та людина, у якої робоча зміна в той чи інший день?
Чому питаю. Бо та представник, що була декілька місяців тому оперативно відповідала,а зараз тиша.


треба розумити, что сюда ссылают на исправление, и хорошо работающих забирают на повышение :mrgreen:
но некоторые втягиваются :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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