у меня было тоже самое недавно ... просто жмете далее и подтверждаете ваши старые данные (если не поменялось ничего) - если поменялось, - можете их скорректировтаь ..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:14
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:34
Підкажіть, будь ласка, як оплачуються декілька розстрочок(не достроково, а в встановлений термін)? Це треба кожну окрема обирати і переводити гроші? Чи в сенсі десь є опція оплатити всі необхідні платежі розстрочок?
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:41
Все Рассрочки привязаны к РД.
В РД (после 21:00) биллинг посчитает скока нуна по каждой гасить и приплюсует сумму погашения к задолженности в грейсе. Эту задолженность нуна погасить ДО следующей РД, т.е. через +30дн.
Др. словами, вам не нуна заморачиваться на этот счет, а просто контроллировать погашение задолженности в льготном периоде.
Учтите, шо за -1 дн до следующей РД Алка подменит сумму льготной задолженности на сумму задолженности текущего периода на тот момент! Поэтому лучше сумму погашения выписать на ладошку или сохранить СМСку с ней.
Додано: Вів 16 лис, 2021 23:06
треба розумити, что сюда ссылают на исправление, и хорошо работающих забирают на повышение
но некоторые втягиваются
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