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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10061100621006310064>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:14

  Ukrainian написав:Alfa_Bank
Це ще що за актуалізація?
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у меня было тоже самое недавно ... просто жмете далее и подтверждаете ваши старые данные (если не поменялось ничего) - если поменялось, - можете их скорректировтаь ..
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:34

Підкажіть, будь ласка, як оплачуються декілька розстрочок(не достроково, а в встановлений термін)? Це треба кожну окрема обирати і переводити гроші? Чи в сенсі десь є опція оплатити всі необхідні платежі розстрочок?
joracheb
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:41

  joracheb написав:Підкажіть, будь ласка, як оплачуються декілька розстрочок(не достроково, а в встановлений термін)? Це треба кожну окрема обирати і переводити гроші? Чи в сенсі десь є опція оплатити всі необхідні платежі розстрочок?

Все Рассрочки привязаны к РД.
В РД (после 21:00) биллинг посчитает скока нуна по каждой гасить и приплюсует сумму погашения к задолженности в грейсе. Эту задолженность нуна погасить ДО следующей РД, т.е. через +30дн.
Др. словами, вам не нуна заморачиваться на этот счет, а просто контроллировать погашение задолженности в льготном периоде.
Учтите, шо за -1 дн до следующей РД Алка подменит сумму льготной задолженности на сумму задолженности текущего периода на тот момент! Поэтому лучше сумму погашения выписать на ладошку или сохранить СМСку с ней.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:06

  _PORT_UA написав:Доброго вечора. Я правильно розумію, що представник банку на форумі це не одна людина? А це та людина, у якої робоча зміна в той чи інший день?
Чому питаю. Бо та представник, що була декілька місяців тому оперативно відповідала,а зараз тиша.


треба розумити, что сюда ссылают на исправление, и хорошо работающих забирают на повышение :mrgreen:
но некоторые втягиваются :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:19

Re: Альфа-Банк

  pharus написав:Вчерашний опыт, Турция. Снять лиры с гривневого вайта - курс 2,73 грн/л. Некоторые банкоматы берут допкомиссию, некоторые действительно без комиссии. Местные обменки светят курс наличного бакса 9,27 - при этом, учитывая что мой наличный бакс не покупался по курсу ниже 27 грн, с вайта снимать выгоднее.
upd вместо допсписания на 3й день в выписке просто поменялся гривневый эквивалент операции - после корректировки суммы курс списания получился 2,7393 (изначально был 2,7302)
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:33

Мой опыт
15.11.2021 17.11.2021 Покупка (WIZZ AIR HUNGARY KFT E(30439101), BUDAPEST, HUN,MCC 3301) - 1 987,82(64,98 EUR)
Оплата Максимкой
Т.е. курс 30,59 на 17.11.2021
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:42

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:1 987,82(64,98 EUR)

Немного несвязанные вопросы... В качестве валюты покупки так и было выбрано EUR? Рейс из Украины?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:48

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:1 987,82(64,98 EUR)

Немного несвязанные вопросы... В качестве валюты покупки так и было выбрано EUR? Рейс из Украины?

Думаю рейс из европы, было выбрано Евро и Алла явно добавила по доброте душевной еще и OIF :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:50

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:1 987,82(64,98 EUR)

Немного несвязанные вопросы... В качестве валюты покупки так и было выбрано EUR? Рейс из Украины?

Эт сюда-туда из Европы, 2 билета, цена в евро была выбрана
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:10

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:
  Amethyst написав:1 987,82(64,98 EUR)

Немного несвязанные вопросы... В качестве валюты покупки так и было выбрано EUR? Рейс из Украины?

Эт сюда-туда из Европы, 2 билета, цена в евро была выбрана

Это я к тому спрашивал, что из Украины выгоднее оставлять гривну. Если вручную выбирать EUR или USD, то Wizzair накинет процентов 10 сверху. Со стран с третьей валютой, типа Польша или Венгрия, как правило, тоже выгоднее покупать в родной валюте страны вылета, но тут у меня меньше наблюдений. Альфой, правда, в принципе может быть платить не очень выгодно из-за двойных конвертаций, OIF и т.д. и т.п., но даже Альфой лишних 10%, наверное, не набежит.
ingtrans
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