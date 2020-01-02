Підкажіть, будь ласка, як оплачуються декілька розстрочок(не достроково, а в встановлений термін)? Це треба кожну окрема обирати і переводити гроші? Чи в сенсі десь є опція оплатити всі необхідні платежі розстрочок?
joracheb написав:Підкажіть, будь ласка, як оплачуються декілька розстрочок(не достроково, а в встановлений термін)? Це треба кожну окрема обирати і переводити гроші? Чи в сенсі десь є опція оплатити всі необхідні платежі розстрочок?
Все Рассрочки привязаны к РД. В РД (после 21:00) биллинг посчитает скока нуна по каждой гасить и приплюсует сумму погашения к задолженности в грейсе. Эту задолженность нуна погасить ДО следующей РД, т.е. через +30дн. Др. словами, вам не нуна заморачиваться на этот счет, а просто контроллировать погашение задолженности в льготном периоде. Учтите, шо за -1 дн до следующей РД Алка подменит сумму льготной задолженности на сумму задолженности текущего периода на тот момент! Поэтому лучше сумму погашения выписать на ладошку или сохранить СМСку с ней.
_PORT_UA написав:Доброго вечора. Я правильно розумію, що представник банку на форумі це не одна людина? А це та людина, у якої робоча зміна в той чи інший день? Чому питаю. Бо та представник, що була декілька місяців тому оперативно відповідала,а зараз тиша.
треба розумити, что сюда ссылают на исправление, и хорошо работающих забирают на повышение но некоторые втягиваются
pharus написав:Вчерашний опыт, Турция. Снять лиры с гривневого вайта - курс 2,73 грн/л. Некоторые банкоматы берут допкомиссию, некоторые действительно без комиссии. Местные обменки светят курс наличного бакса 9,27 - при этом, учитывая что мой наличный бакс не покупался по курсу ниже 27 грн, с вайта снимать выгоднее.
upd вместо допсписания на 3й день в выписке просто поменялся гривневый эквивалент операции - после корректировки суммы курс списания получился 2,7393 (изначально был 2,7302)
Немного несвязанные вопросы... В качестве валюты покупки так и было выбрано EUR? Рейс из Украины?
Эт сюда-туда из Европы, 2 билета, цена в евро была выбрана
Это я к тому спрашивал, что из Украины выгоднее оставлять гривну. Если вручную выбирать EUR или USD, то Wizzair накинет процентов 10 сверху. Со стран с третьей валютой, типа Польша или Венгрия, как правило, тоже выгоднее покупать в родной валюте страны вылета, но тут у меня меньше наблюдений. Альфой, правда, в принципе может быть платить не очень выгодно из-за двойных конвертаций, OIF и т.д. и т.п., но даже Альфой лишних 10%, наверное, не набежит.