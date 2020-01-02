RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10061100621006310064

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:17

Re: Альфа-Банк

  ingtrans написав:Со стран с третьей валютой, типа Польша или Венгрия, как правило, тоже выгоднее покупать в родной валюте страны вылета, но тут у меня меньше наблюдений.

Да все верно - у визейра (да и у райнейра) всегда лучше покупать в валюте страны откуда вылет.
  ingtrans написав:Альфой, правда, в принципе может быть платить не очень выгодно из-за двойных конвертаций, OIF и т.д. и т.п., но даже Альфой лишних 10%, наверное, не набежит.

Как-то сравнивал похожие платежи сделанные в одной валюте (Злотый) и в один день с карт мони и аллы (обе были гривневые) в итоге после проведения по счету курс злотого у Аллы оказался 6,74 против мониного 6,58 - то есть примерно на 2,5% выше
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7341
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2046 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:25

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:
  ingtrans написав:Немного несвязанные вопросы... В качестве валюты покупки так и было выбрано EUR? Рейс из Украины?

Эт сюда-туда из Европы, 2 билета, цена в евро была выбрана

Это я к тому спрашивал, что из Украины выгоднее оставлять гривну. Если вручную выбирать EUR или USD, то Wizzair накинет процентов 10 сверху. Со стран с третьей валютой, типа Польша или Венгрия, как правило, тоже выгоднее покупать в родной валюте страны вылета, но тут у меня меньше наблюдений. Альфой, правда, в принципе может быть платить не очень выгодно из-за двойных конвертаций, OIF и т.д. и т.п., но даже Альфой лишних 10%, наверное, не набежит.

Да мы погралыся сначала на сайте Визэйра -- цены смотрели и раздельно, и в евро оттуда и в грн отсюда. Там реально сам Визэйр накидывает в грн +200 и на 30 евро Алкины +1.5% победили :)
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 17 лис, 2021 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1276
З нами з: 05.05.21
Подякував: 78 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:26

Re: Альфа-Банк

Уважаемые, подскажите, принимают ли операционисты Альфы документы из Дии для актуализации документов на отделении?
R3WIND
 
Повідомлень: 40
З нами з: 20.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10061100621006310064
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, fzhytomyr, la9, ramzes4, ricardo, Квесторе_поверніться і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5016, 5017, 5018
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50174 7030041
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 11:27
Квесторе_поверніться
ОТП БАНК 1 ... 694, 695, 696
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6957 1656635
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 01:13
IMPRINTER
Идея Банк 1 ... 255, 256, 257
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2560 51835
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 00:34
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (669)
17.11.2021 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.