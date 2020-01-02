ingtrans написав:Со стран с третьей валютой, типа Польша или Венгрия, как правило, тоже выгоднее покупать в родной валюте страны вылета, но тут у меня меньше наблюдений.
Да все верно - у визейра (да и у райнейра) всегда лучше покупать в валюте страны откуда вылет.
ingtrans написав:Альфой, правда, в принципе может быть платить не очень выгодно из-за двойных конвертаций, OIF и т.д. и т.п., но даже Альфой лишних 10%, наверное, не набежит.
Как-то сравнивал похожие платежи сделанные в одной валюте (Злотый) и в один день с карт мони и аллы (обе были гривневые) в итоге после проведения по счету курс злотого у Аллы оказался 6,74 против мониного 6,58 - то есть примерно на 2,5% выше
ingtrans написав:Немного несвязанные вопросы... В качестве валюты покупки так и было выбрано EUR? Рейс из Украины?
Эт сюда-туда из Европы, 2 билета, цена в евро была выбрана
Это я к тому спрашивал, что из Украины выгоднее оставлять гривну. Если вручную выбирать EUR или USD, то Wizzair накинет процентов 10 сверху. Со стран с третьей валютой, типа Польша или Венгрия, как правило, тоже выгоднее покупать в родной валюте страны вылета, но тут у меня меньше наблюдений. Альфой, правда, в принципе может быть платить не очень выгодно из-за двойных конвертаций, OIF и т.д. и т.п., но даже Альфой лишних 10%, наверное, не набежит.
Да мы погралыся сначала на сайте Визэйра -- цены смотрели и раздельно, и в евро оттуда и в грн отсюда. Там реально сам Визэйр накидывает в грн +200 и на 30 евро Алкины +1.5% победили
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 17 лис, 2021 11:26, всього редагувалось 1 раз.