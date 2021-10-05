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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10061100621006310064

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1061
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1061
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:25

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:
  ingtrans написав:Немного несвязанные вопросы... В качестве валюты покупки так и было выбрано EUR? Рейс из Украины?

Эт сюда-туда из Европы, 2 билета, цена в евро была выбрана

Это я к тому спрашивал, что из Украины выгоднее оставлять гривну. Если вручную выбирать EUR или USD, то Wizzair накинет процентов 10 сверху. Со стран с третьей валютой, типа Польша или Венгрия, как правило, тоже выгоднее покупать в родной валюте страны вылета, но тут у меня меньше наблюдений. Альфой, правда, в принципе может быть платить не очень выгодно из-за двойных конвертаций, OIF и т.д. и т.п., но даже Альфой лишних 10%, наверное, не набежит.

Да мы погралыся сначала на сайте Визэйра -- цены смотрели и раздельно, и в евро оттуда и в грн отсюда. Там реально сам Визэйр накидывает в грн +200 и на 30 евро Алкины +1.5% победили :)
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 17 лис, 2021 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:26

Re: Альфа-Банк

Уважаемые, подскажите, принимают ли операционисты Альфы документы из Дии для актуализации документов на отделении?
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:39

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Ваше питання в роботі. Зв`язувались із вами в особистих повідомленнях та надавали інформацію стосовно перевірки та відповіді.


стосовно цього питання нічого в особистих повідомленнях ви не писали мені.
останні особисті повідомлення у мене стосовно ліміту по хамону від офпреду.
а чат нарешті відповів - взяли тайм аут до 17 листопада. це вже зовсім за межами здорового глузду.

Спробуємо прискорити вирішення цього питання зі свого боку


ОфПреду Альфа-Банк

п’ять днів йшли кошти з ощадного на ред.
і всі ці п’ять днів мені нараховували відсотки по кредитці. причому з вини банку.
ви вважаєте це нормальним що банк ніяк не відшкодував мені втрати з вини банку? де мій сорі бонус від банку? я ще повинен й казати про це а не банк з власної ініціативи повинен вибачитися матеріально?
чи банк став на позицію - будь радий що взагалі знайшли твої кошти?

PS
і заодно передайте привітання вашим криворучкам.
якщо вже руками зараховують "втрачені" гроші то нехай роблять це коректно
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:39

  R3WIND написав:Уважаемые, подскажите, принимают ли операционисты Альфы документы из Дии для актуализации документов на отделении?


Актуалізація або в додатку Сенс або
якщо в відділенні, то по старому - паспорт + ІПН
greenozon
 
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